"C'est un très grand jour pour Carrefour (...), nous savons que les attentes vis-à-vis de Carrefour Israël sont élevées, et nous voulons être à la hauteur de ces attentes", a déclaré le PDG de Carrefour, Alexandre Bompard, lors d'une cérémonie d'inauguration à l'hypermarché implanté à Raanana, dans la banlieue de Tel-Aviv.

Affirmant vouloir développer la gamme de produits casher proposés par son groupe, M. Bompard a assuré vouloir "faire ça avec des prix abordables". "Nous voulons contribuer ainsi à la lutte contre les contraintes pesant sur le pouvoir d'achat", a-t-il ajouté.

Cinquante magasins Carrefour ouvrent officiellement leurs portes dans le pays avec une forte concentration dans l'agglomération de Tel-Aviv.

Le distributeur français avait annoncé en mars 2022 son arrivée prochaine en Israël, grâce à un partenariat avec le groupe israélien Electra Consumer Products et sa filiale Yenot Bitan, lui permettant d'ouvrir des magasins franchisés dans le pays.

Selon un communiqué du groupe, les 50 premières succursales ont bénéficié d'un investissement d'environ 250 millions de shekels (soit 62,6 millions d'euros) et d'ici à la fin de 2023, la chaîne Carrefour Israël devrait compter entre 80 et 100 succursales.

Dans une vidéo tournée lundi devant une enseigne Carrefour, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a salué l'arrivée du groupe comme "une excellente nouvelle pour les citoyens d'Israël". "Le consommateur israélien bénéficiera de prix plus bas", a-t-il assuré.

Le marché de la grande distribution en Israël est largement dominé par deux grandes chaînes, Rami Levy et Shufersal, et cette concentration, également présente parmi les groupes agroalimentaires israéliens, est régulièrement pointée du doigt comme un des facteurs expliquant la cherté des denrées alimentaires.

Concurrence

De ce point de vue, le lancement de Carrefour "augmentera la concurrence dans l'industrie alimentaire", a assuré Uri Kilstein, PDG de Carrefour Israël, dans le communiqué du groupe.

En 2021, le magazine The Economist avait classé Tel-Aviv comme la ville la plus chère au monde, devant Paris, Hong Kong et New York.

La cherté de la vie a été au centre de la campagne électorale des législatives israéliennes de novembre.

Elle s'est greffée à une inflation inédite, pour le pays, en plus d'une décennie, de 5,2% sur un an, selon les chiffres publiés en avril par la banque centrale israélienne.

"On est très content d'avoir enfin un carrefour en Israël", a déclaré à l'AFP Corinne, une Franco-Israélienne venue faire ses courses à Raanana. "Retrouver des produits français, ça fait plaisir. On espère que les prix seront très intéressants et qu'on pourra venir faire régulièrement nos courses" ici.

Depuis plus de 60 ans, Carrefour déploie ses enseignes en France et à l'étranger, et est présent en Europe, en Amérique Latine, en Asie, au Moyen-Orient et en Afrique, via un parc de magasins intégrés et franchisés ou développés avec des partenaires.

En 2022, le groupe a ouvert ou acquis près de 1.500 magasins. Fin 2022, il comptait près de 14.300 magasins dans plus de 40 pays.

Si le groupe se retire petit à petit du marché asiatique, il nourrit d'importantes ambitions pour l'Amérique latine. L'intégration de la chaîne Grupo Big mi-2022 a renforcé la place de numéro un de Carrefour au Brésil, qui conserve ses marchés-clés en France et en Espagne. Ces trois pays représentent à eux seuls plus de 80% du chiffre d'affaires du groupe.