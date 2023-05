La société belge Etex finalise le rachat de l'entreprise danoise d'isolation Skamol

Le groupe belge Etex a annoncé avoir conclu l'acquisition de Skamol, un fabricant danois de matériaux d'isolation spécialisés et de protection contre les incendies. Fondée en 1912 et basée à Aarhus au Danemark, l'entreprise Skamol réalise un chiffre d'affaires d'environ 80 millions euros et exploite quatre sites : trois au Danemark et un en Pologne. L'entreprise emploie plus de 300 personnes.