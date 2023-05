Les syndicats et Albert Heijn conviennent d'une nouvelle convention collective pour les centres de distribution

Tous les employés, y compris les travailleurs temporaires, bénéficieront d'une augmentation de salaire de 10 %. Les indemnités pour les nuits et les week-ends resteront inchangées et les travailleurs temporaires bénéficieront d'une plus grande sécurité dans leurs horaires de travail, a déclaré la CNV.

La semaine dernière, des grèves de plusieurs jours dans les centres de distribution ont encore conduit à de nombreux rayons vides à travers le pays en raison d'une impasse dans les négociations. La grève s'est également fait sentir dans les magasins AH belges.

Albert Heijn a annoncé lundi qu'il lui fallait encore quelques jours pour remplir à nouveau les rayons de ses magasins. Il a pu recommencer à le faire jeudi dernier, après que les syndicats ont temporairement suspendu leurs actions dans le cadre des nouveaux pourparlers. Les grèves ont commencé à la fin du mois dernier.

Durée d'un an

"Nous pensons que de bonnes conditions de travail sont importantes pour tout le monde. Le résultat des négociations signifie une nouvelle amélioration de notre bonne convention collective", a déclaré Albert Heijn dans un communiqué. "Nous sommes heureux qu'avec tous nos collègues, nous puissions à nouveau nous concentrer pleinement sur nos clients", a poursuivi le groupe.

La nouvelle convention collective a une durée d'un an. Il a été convenu que l'indemnité de 100 % pour le travail le dimanche et les jours de congé des seniors resterait en vigueur. Cette disposition s'applique également aux nouveaux collègues. D'autres accords portent sur des emplois permanents supplémentaires et des prolongations de contrats pour les travailleurs à temps partiel.

Les centres de distribution d'Albert Heijn emploient entre 5 000 et 6 000 personnes, dont 45 % sont des travailleurs temporaires. 1 500 employés des centres de distribution de Geldermalsen, Pijnacker, Tilburg et Zaandam se sont récemment mis en grève.