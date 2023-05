Agfa-Gevaert a réalisé un chiffre d'affaires de 270 millions d'euros au premier trimestre, en hausse de 7,2 % par rapport à la même période de 2022. Son résultat opérationnel est également en hausse mais Agfa-Gevaert note une perte nette de 66 millions d'euros, "influencée par la perte des activités abandonnées par la vente de Offset Solutions (à hauteur de 47 millions d'euros)", explique l'entreprise dans un communiqué.

L'entreprise a annoncé début avril avoir finalisé la vente de sa division de plaques d'impression Offset Solutions au gestionnaire d'actifs allemand Aurelius. Agfa ne compte plus que trois divisions: Radiology Solutions (appareils et logiciels pour la radiologie), HealthCare IT (logiciels pour la consultation d'images médicales) et Digital Print & Chemicals (imprimantes et encres industrielles).

Pour l'ensemble de l'année 2023, l'entreprise table sur un rétablissement de sa rentabilité par rapport à 2022.