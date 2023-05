”Cette décision fait suite à l’audit du fonctionnement du conseil d’administration du groupe Herstal”, précise WE, qui avait confié la mission à la société de conseil américaine Korn Ferry.

Les administratrices et administrateurs proposés sont les suivants :

Fabienne Bozet

Emmanuel Bois d’Enghien

Derrick-Philippe Gosselin

Marie-Kristine Vanbockestal

”Fabienne Bozet est ingénieur HEC de l’Université de Liège et dispose d’une expérience de plus de 30 ans dans le milieu industriel. Durant 12 ans, elle a été successivement CFO puis CEO de Circuit Foil dont elle est aujourd’hui senior advisor du CEO”, précise WE dans son communiqué.

”Emmanuel Bois d’Enghien est Ingénieur Civil UCL et est titulaire d’un MBA de la Vlerick Management School. Il possède une très large expérience industrielle. Il a été notamment CEO de Yamabiko Europe, de ACV Heating Systems et de Van Cleemput Industries”, ajoute encore WE.

”Derrick-Philippe Gosselin est ingénieur civil et en gestion industrielle ainsi que Docteur en Economie de l’U Gent. Il a été Executive VP chez Suez/Engie et est également administrateur DAF Trucks”, poursuit le communiqué.

Enfin, “Marie-Kristine Vanbockestal est licencié en philologie germanique et est depuis 2011 Administratrice générale du FOREM. Elle possède une vaste expérience en matière de gestion des ressources humaines”, enchaîne WE.

”En recommandant ces profils, le conseil d’administration de WE est persuadé que ces compétences complémentaires à celles des administrateurs existants, contribueront à l’implémentation des plus hauts standards de gouvernance au sein du Groupe Herstal”, termine WE dans sa communication.