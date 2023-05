Barry Callebaut repousse de 5 ans ses objectifs de cacao durable

En 2016, le groupe zurichois s'était doté d'un programme ambitieux pour éradiquer le travail des enfants dans les plantations de cacao et sortir 500.000 exploitants de la pauvreté d'ici 2025. Il s'était aussi fixé pour objectif d'utiliser 100% d'ingrédients durables à cette date.

Mais le groupe suisse a revu cet objectif, disant désormais vouloir faire en sorte que "tous ses produits" soient fabriqués "exclusivement avec du cacao et des ingrédients certifiés ou vérifiés, et traçables jusqu'à chaque exploitation" d'ici "2030", indique-t-il dans un communiqué.

"Nous voulons être plus spécifique sur ce à quoi nous nous engageons", a déclaré Oliver von Hagen, son directeur de la durabilité pour les ingrédients, lors d'une téléconférence. En parlant de "certifié et vérifié, nous sommes beaucoup plus précis", a-t-il insisté.

M. Hagen estime "à 20%" la part des approvisionnements plus complexe à faire progresser notamment parce que certains ingrédients proviennent de partie du monde où "la durabilité est moins avancée qu'en Europe". Il évoque aussi la complexité des chaînes d'approvisionnement pour certains ingrédients où le groupe a moins pouvoir de négociation pour faire avancer ses objectifs.

"Nous allons avoir besoin de ces cinq années supplémentaires pour faire avancer ces 20% restants", a reconnu M. von Hagen.

Fournisseur de cacao et préparations chocolatées

Basé à Zurich, Barry Callebaut fournit du cacao et des préparations chocolatées aux grands groupes agroalimentaires comme Mondelez, Nestlé ou Unilever mais aussi aux confiseurs et pâtissiers. Si le groupe dispose compte tenu de sa taille d'un important pouvoir de négociation pour le cacao, il utilise également de nombreux autres ingrédients sur lesquels il n'est pas le seul à s'approvisionner.

Dans le communiqué, le groupe souligne qu'il travaille depuis six ans avec ses fournisseurs pour mettre en oeuvre "des standards de développement durable pour tous ses ingrédients, y compris les produits laitiers, l'huile de palme, la noix de coco et les fruits à coque".

En 2022, environ 50% des produits de Barry Callebaut étaient fabriqués à partir d'ingrédients durables, a indiqué un porte-parole du groupe à l'AFP.

Lorsque ce programme avait été lancé en 2016, à peine 23% des fèves de cacao achetées provenaient de programmes de production durable.