Casse du siècle au Carlton: l'hôtel et BSL doivent rembourser 15 millions d'euros à l'assureur Lloyd's

Cette indemnisation a été décidée par le tribunal de commerce de Cannes (Alpes-Maritimes) au titre "de la perte de chance" subie par l'assureur britannique, qui estimait que le casse avait en fait été facilité par les dysfonctionnements des procédures de sécurité mises en place par le palace et la société BSL.

Les faits s'étaient produits fin juillet 2013, dans une aile du prestigieux établissement de la Croisette où depuis quelques jours se déroulait l'exposition "Extraordinary diamonds" de la maison Leviev.

Un homme s'était présenté, armé d'un pistolet automatique, le visage dissimulé, coiffé d'une casquette, alors que plusieurs personnes, dont des agents de sécurité, se trouvaient sur les lieux. Le voleur était reparti avec plusieurs sacoches contenant bagues, pendentifs, boucles d'oreilles et autres montres incrustés de diamants, le tout sans violence.

Le montant du préjudice, estimé à 103 millions d'euros, avait fait de ce braquage l'un des plus importants jamais commis dans le monde.

Le ou les auteurs n'ayant jamais été identifiés par les enquêteurs, malgré la prime d'un million d'euros un temps promise par l'assureur, la justice a rendu depuis un réquisitoire définitif aux fins de non-lieu, a indiqué le parquet de Grasse à l'AFP.

72 millions d'euros étaient réclamés

L'avocat du Lloyd's, qui réclamait 72 millions d'euros dans cette procédure, soit le montant total de l'indemnisation versée à la maison Leviev, n'a pas souhaité faire de commentaire, tout comme celui du Carlton, dans l'attente de prendre connaissance du jugement complet.

Avocat de la société de sécurité BSL, Me Yves Moraine s'est dit "un peu déçu professionnellement", estimant que les demandes du marché de l'assurance Lloyd's of London auraient dû être rejetées pour des raisons d'irrecevabilité et des raisons de fond. Il s'est dit toutefois soulagé pour BSL, assurée par Allianz à hauteur de 10 millions d'euros.

Toutes les parties peuvent faire appel, dans un délai d'un mois. "Nous y réfléchissons, en lien avec Allianz", a indiqué Me Moraine pour BSL.

Le Carlton appartient depuis 2015 au groupe qatari Katara Hospitality, propriétaire également du Royal Monceau et du Peninsula à Paris.