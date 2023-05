AB InBev arnaqué par deux individus : des milliers de fûts de bière remplis... d'eau

Comme le révèlent nos confrères d’Het Laatste Nieuws, AB InBev a mené une enquête en interne après que des clients du leader du marché belge, en Belgique et à l’étranger, se sont plaints que de l’eau sortait des fûts de bière de la brasserie Stella de Louvain.

Ils se sont très vite rendu compte que le problème ne venait pas du processus de production ni même du centre de distribution. Ils ont très vite identifié que les problèmes concernaient des fûts de Stella et ont constaté que les fûts étaient endommagés, parvenant à la conclusion que quelqu’un les a vidés avant de les remplir d’eau.

Et en contrôlant le GPS du chauffeur, AB InBev s’est rendu compte que ce dernier faisait toujours escale à l’entrepôt d’un marchand de boissons à Zaventem et Grimbergen, révèlent nos confrères. La police a ainsi mené des perquisitions et a trouvé des bouchons de fûts de bières à l’adresse du chauffeur et à celle du marchand.

Le modus operandi était toujours le même. Le chauffeur allait charger son camion à Louvain avant de changer le code de chargement. Il allait ensuite chez son ami brasseur où ils ont pompé la bière et la remplaçaient par de l’eau. Le chauffeur emmenait ensuite son chargement sur le site d’AB InBev en signalant qu’il avait apporté la mauvaise remorque. Pendant ce temps-là, le commerçant revendait la bière volée à ses clients et tous deux se partageaient le bénéfice.

Au total, 30.000 fûts de bière ont été rappelés par précaution et le chauffeur et son ami risquent de devoir rembourser plus d’1,4 million d’euros, en plus de la peine de prison qu’ils encourent.