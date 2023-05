Le nombre de passagers en hausse de 18 % à Brussels Airport durant le mois d'avril

La part des passagers en transfert au départ était de 15 %, soit 40 % de plus qu’en 2022. “Des chiffres qui confirment la reprise du trafic intercontinental et la position de Brussels Airport en tant que hub important”, commentent les autorités aéroportuaires. Les cinq pays les plus prisés en avril ont été l’Espagne, l’Italie, l’Allemagne, le Portugal et les États-Unis.

Le nombre de vols cargo a reculé de 3,8 % sur une base annuelle, en avril, alors que le nombre de vols passagers a augmenté de près de 10 %.