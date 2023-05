Le patron de l’aéroport de Kiev : "Nous rouvrirons dès que la guerre sera terminée. Tout est déjà prêt"

À lire aussi

Au moment de l'invasion, des "milliers" de voyageurs sont présents dans le hall de l'aéroport. "On a dû les évacuer et laisser la place aux militaires." Une vingtaine d'avions sont alors présents sur la piste. "Nous les avons éloignés le plus loin possible. Il a aussi fallu évacuer d'importants documents et couper les systèmes de navigation. On devait prendre des décisions très rapidement."

Oleksiy Dubrevskyy CEO de l'aéroport de Kiev ©Raphael Meulders

L’un des aéroports les plus préservés d’Ukraine

Durant les premiers jours de guerre, l'aéroport de Borysil reste préservé par les bombardements russes, contrairement à son voisin, l'aéroport militaire d'Hostomel où d'âpres combats ont lieu. "Nos infrastructures ont subi certains dommages, mais maintenant tout est en ordre", continue le patron de l'aéroport, vêtu d'une chemise kaki militaire, également chère au président ukrainien Volodymyr Zelensky. Un destin que n'ont pas connu d'autres aéroports ukrainiens, comme ceux de Dnipro, Kherson, Mariupol ou Mykolaiv dont les infrastructures ont été "détériorées de manière importante".

Depuis ce funeste jour, plus aucun avion commercial n'a atterri sur le sol ukrainien. Du moins officiellement. "Nous sommes un pays en guerre et il y a des informations que nous ne pouvons pas partager. L'ennemi pourrait en tirer profit, souffle Oleksiy Dubrevskyy. Mon cœur saigne depuis cette invasion russe. Mais quand on a la tête baissée, il est important de regarder vers l'avant. Nous allons gagner cette guerre."

Depuis des mois, l'aéroport, qui a accueilli près de 10 millions de passagers en 2021, soit 60 % du trafic aérien de toute l'Ukraine, se prépare à sa réouverture. "Notre aéroport est très grand. Il a la taille d'une petite ville. Il faut l'entretenir tous les jours. Nous avons gardé la grande majorité de nos employés. Chaque jour, près de 600 personnes travaillent sur le site. On fait des rotations pour que chaque membre de notre personnel reste actif et garde ses qualifications."

Ryanair et Air Baltic veulent être les premières

Le but est clair. "Nous rouvrirons dès que la guerre sera terminée. Tout est déjà prêt. On sera opérationnel très vite, en quelques semaines, voire quelques jours." Vu les déclarations enthousiastes de certains patrons de transporteurs aériens, comme Ryanair ou Air Baltic, qui veulent être les premiers à revenir en Ukraine, il pourrait même y avoir des embouteillages sur les deux pistes de Kiev-Boryspil. "On s'attend à ce que ce soit des compagnies low cost qui reviennent en premier lieu. Il y a huit millions de réfugiés ukrainiens dans les autres pays européens et voyager pour revoir sa famille ou revenir au pays sera important."

D'après Oleksiy Dubrevskyy, il faudra toutefois trois ans avant que le trafic de l'aéroport, dont l'actionnaire principal est l'État ukrainien, ne revienne à son niveau d'avant-guerre. "Nous avons analysé les différentes crises qui ont secoué l'aérien et c'est le temps moyen qu'il faut pour récupérer de ce genre de choc. Pour la première année post-guerre, on espère arriver à 30 ou 40 % de notre ancien trafic." Selon les autorités de l'aéroport, le trafic sera aussi boosté par les énormes besoins pour reconstruire le pays et le… tourisme. "On espère très vite pouvoir rouvrir une ligne directe entre Bruxelles et Kiev, sourit le patron. Nous sommes très loin d'être brisés. Au contraire, nous reviendrons plus forts."