Foxconn - aussi connu sous son nom officiel Hon Han Precision Industry - est le plus grand fabricant d'électronique au monde et assemble des appareils pour de nombreuses marques internationales, notamment les iPhone d'Apple. Pour la période de janvier à mars, le bénéfice net a chuté de 56 % sur un an à 12,8 milliards de dollars taïwanais (417 millions de dollars), tandis que le chiffres d'affaires a augmenté de 4 % sur un an pour atteindre 1,46 trillion de dollars taïwanais.

Lors d'une conférence téléphonique sur les résultats, le président de Foxconn, Young Liu, a attribué la chute des bénéfices à une "dépréciation d'actifs liée l'activité non opérationnelle", sans donner plus de précisions. "Il y a eu une croissance dans nos activités opérationnelles (...). Nous allons améliorer la gestion de nos investissements", a déclaré M. Liu.

Pour l'avenir, M. Liu a déclaré que l'entreprise s'attendait à des baisses trimestrielles et annuelles de ses produits électroniques grand public et d'autres produits pour les trois mois allant jusqu'à juin, qui est traditionnellement une saison creuse. "La période de forte croissance stimulée par la pandémie a pris fin et nous sommes actuellement en période d'ajustement des stocks", a-t-il déclaré.

Un nouveau pôle Foxconn en Inde

Mais M. Liu a également vanté l'expansion mondiale de Foxconn, notamment en Inde, où l'entreprise a annoncé cette semaine l'achat d'un immense domaine d'une valeur de 37 millions de dollars à la périphérie du centre technologique de Bangalore. "Nous pensons qu'avec une chaîne d'approvisionnement de plus en plus complète, la compétitivité de l'industrie manufacturière indienne émergera progressivement", a commenté M. Liu.

Foxconn, actuellement présent dans plus d'une vingtaine de pays, cherche à diversifier sa production en dehors de la Chine après avoir été affecté par les strictes politiques anti-Covid et les tensions diplomatiques actuelles avec les États-Unis.

La chute des bénéfices doit être considérée comme un "virage dans l'investissement" pour Foxconn, qui cherche à investir davantage dans des secteurs tels que l'automobile et la technologie de la réalité virtuelle, a déclaré Ivan Lam, analyste principal chez Counterpoint Research.