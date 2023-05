Que nous dit le rapport trimestriel de Disney (et la grève des scénaristes) du futur du streaming ?

À lire aussi

Sa plateforme Disney+ a encore perdu 4 millions d’abonnés au cours des trois premiers mois de 2023. C’est la deuxième baisse trimestrielle consécutive. Elle a surpris les observateurs qui s’attendaient à un rebond. Celle-ci confirme une tendance qui préoccupe tous les acteurs du streaming : l’érosion des abonnements. “Le streaming n’est plus florissant” constate David Poland, vétéran d’Hollywood, dans sa newsletter quotidienne, jeudi.

L’explication est pourtant simple : les investisseurs, notamment à Wall Street, se préoccupent désormais du revenu moyen par abonné et des recettes globales des opérateurs de streaming. Les opérateurs de streaming augmentent le coût de l’abonnement et réduisent les possibilités de partage des comptes. Par conséquent, le nombre d’abonnés baisse même si les recettes augmentent (+12 % pour Disney+).

L’introduction de la publicité est un flop

L’introduction de formules d’abonnement moins chères avec publicité ne rencontre pas le succès escompté. Mercredi, quelques heures avant l’annonce des résultats trimestriels de Disney, Netflix a annulé une présentation à New York destinée aux annonceurs – officiellement à cause de la grève des scénaristes à Hollywood.

Mais les observateurs y voient un signal que cette évolution est loin d’être la révolution attendue du business model du streaming. Selon la revue professionnelle Variety, la formule financée par la publicité de Netflix ne compte qu’un million d’abonnés à ce jour, bien en dessous des prévisions.

Moins de flux, plus de catalogue

Autre annonce importante : la directrice financière de Disney Christine McCarthy a signifié “l’intention [du groupe] de produire moins de contenu, conformément à [notre] réorientation stratégique.” C’est la fin annoncée des dépenses massives et d’un flux continu de nouveaux contenus.

Alors que le marché arrive à maturité et que les consommateurs peuvent aisément résilier leur abonnement, le catalogue global d’une plateforme “est essentiel pour la fidélisation de la clientèle”, note l’analyste Brandon Katz, de Parrots Analytics. Une tendance renforcée alors que la grève des scénaristes fait peser une incertitude sur le renouvellement des contenus à court terme.

Valoriser la marque

Disney peut se reposer sur la solidité de sa marque et son vaste catalogue : elle détient 23 des 25 séries les plus demandées sur Disney+ au premier trimestre, ce qui représente un avantage par rapport aux rivaux, notamment en matière de produits (et revenus) dérivés.

L’annonce de Bob Iger du lancement prochain d’une “application unique” regroupant le contenu des plateformes Hulu et Disney+ renforcera la force de frappe de Disney. L’offre cumulée de ses plateformes est de 231,3 millions d’abonnements. C’est plus que Netflix (222 millions; on attend ses résultats trimestriels).

A la clôture de Wall Street, mercredi, après l’annonce des résultats trimestriels, le cours de l’action Disney a baissé de 103 à 101 dollars. Un paradoxe, selon les observateurs, alors que le cours de l’action Netflix demeure de 335 dollars (près de moitié moins, cependant, de ses sommets). “D’un point de vue économique, cela n’a aucun sens” note David Poland.

Les résultats en bref

Au premier trimestre, la légère augmentation du chiffre d’affaires de Disney à 21,8 milliards de dollars (+13 % en un an) confirme que la clé est la diversité des actifs (ce qui fait défaut à Netflix, en dépit de sa position dominante). Les parcs d’attractions de Disney affichent un bénéfice d’exploitation de 2,2 milliards de dollars (+22 %). Compte tenu de celle-ci, les investisseurs, notamment à Wall Street, se préoccupent désormais du revenu moyen par abonnés et des recettes globales des opérateurs de streaming (qui incluent pour certains les nouvelles recettes publicitaires.

Les recettes de Disney + ont grimpé de 12 %, suite à une augmentation des abonnements (laquelle explique, aussi, le recul du nombre d’abonnés). La Maison de la Souris a réussi en outre à réduire les pertes de son activité de streaming de 400 millions de dollars (sur un total estimé à un milliard) et de 26 % par rapport à l’an dernier. C’est un effet positif des réformes engagées par le PDG Bob Iger depuis qu’il est revenu à la tête du groupe. Il se recentre sur ses actifs rentables – les parcs d’attractions affichent un bénéfice d’exploitation de 2,2 milliards de dollars (+22 %) – et suspend les projets incertains, comme le Métavers.

Bob Iger table aussi sur la force de frappe globale de la marque Disney en annonçant le lancement en 2024 (d’abord aux États-Unis) d’une “application unique” qui regroupera le contenu des plateformes Hulu et Disney +. L’offre cumulée des plateformes de Disney (Disney +, Hulu et ESPN +) est de 231,3 millions d’abonnements, presque autant que Netflix.

Le groupe poursuit sa réduction d’effectifs, annoncée fin 2023. Disney a bouclé une deuxième vague de 4000 licenciements fin avril. Une troisième vague est prévue d’ici l’été, pour un total annoncé de 7000 départs.