Une nomination étonnante chez Euronav

Le communiqué sur la publication des résultats trimestriels mentionne en effet la candidature de deux nouveaux administrateurs dont Julie De Nul, la fille de l’entrepreneur flamand Jan De Nul. On se souviendra que les Saverys avaient proposé sa candidature comme administratrice indépendante lors de l’assemblée générale extraordinaire (AGE) du 23 mars mais, elle n’avait pas obtenu le vote de John Fredriksen et donc le suffrage nécessaire.

Visiblement ce dernier, qui est entré au conseil d’administration à la suite de cette AGE, a changé d’avis. Ce qui laisse penser que les deux principaux actionnaires (avec près de 25 % chacun) ont trouvé un terrain d’entente. Julie De Nul devrait obtenir la majorité des voix pour remplacer un des administrateurs indépendants dont le mandat venait à échéance lors de l’assemblée de mercredi prochain.

Autre nomination notable, celle de Ole Henrik Bjørge, proposé par John Fredriksen. Lui aussi fera son entrée comme administrateur indépendant. Le futur conseil va donc être complètement remodelé par rapport à celui où il ne comptait aucun représentant des deux principaux actionnaires.

Avec quels changements d’un point de vue stratégique ? C’est évidemment la grande question. Et tous les yeux sont rivés sur John Fredriksen qui détient 26 % des droits de vote (via sa société Famatome). Va-t-il continuer à acheter des actions ? Pas évident car s’il franchit le seuil des 30 %, il doit lancer une OPA. Et il n’a aucune raison de le faire si les Saverys- qui ont 25 % des droits de vote via leur société CMB- restent opposés à une fusion entre Euronav et le groupe maritime Frontline contrôlé par John Fredriksen.

Résultats supérieurs aux attentes

En attendant des éclaircissements, Euronav continue à bénéficier d’un marché pétrolier porteur. Ses résultats au premier trimestre sont supérieurs aux attentes des analystes. Elle affiche un profit de 175 millions de dollars (0,87 dollar par action), contre une perte de 43 millions un an auparavant.

Pour le premier trimestre, “le conseil d’administration propose un dividende de 0,70 USD par action pour refléter à la fois les solides fondamentaux du marché des pétroliers, mais également le bon niveau opérationnel d’Euronav qui lui permet de bénéficier de ces conditions de marché”, souligne le communiqué. Si on ajoute au dividende de 1,1 dollar pour l’exercice 2022, cela fait un total de 1,80 dollar. De quoi doper l’action qui gagnait jeudi près de 4 %.

”Euronav continue de bien performer, malgré les rififis causés par les nouveaux actionnaires. Nous espérons que la nomination d’un nouveau conseil avec des représentants des deux actionnaires apportera plus de clarté sur la capacité de la direction à continuer à exécuter une stratégie réussie”, souligne l’analyste de Degroof Petercam.