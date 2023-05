L’ex-ministre Jean-Pascal Labille conteste l’amende de 12 500 euros de la FSMA. Avec quelle chance de gagner ?

Faits litigieux

Les faits remontent à mai 2016. Au moment des faits litigieux, Jean-Pascal Labille “occupait le poste de secrétaire général de Solidaris et n’exerçait pas de mandat politique assorti d’une immunité de juridiction ou d’exécution”, peut-on lire dans les extraits de la décision de la commission des sanctions du 11 mai 2023. Lors d’une interview radio sur la RTBF qui a lieu le 27 mai 2016, il annonce que des discussions approfondies étaient en cours sur une fusion de bpost et de son rival néerlandais PostNL. Il avait également précisé que l’État belge réduirait sa participation dans l’entreprise publique cotée en Bourse. Quelques heures après cette émission, Alexander De Croo, alors vice-premier ministre et ministre de tutelle de bpost, a démenti l’information communiquée par Jean-Pascal Labille selon laquelle l’État avait l’intention de vendre ses parts dans bpost. Le 29 mai 2016, bpost et PostNL ont respectivement annoncé la fin des négociations de rapprochement en cours.

Par la voix de son conseil, l’ex-ministre PS juge la décision “profondément choquante tant sur le fond que sur la forme”. Il considère que le débat démocratique est “censuré” par la FSMA car il s’était exprimé en tant qu’acteur politique et ancien ministre des Entreprises publiques “afin de défendre le service public”. Maître Marc Uyttendaele souligne également “d’innombrables irrégularités et manquements sur le plan procédural, notamment dans la nomination des membres de la commission des sanctions de l’autorité. L’intention de nuire de la commission des sanctions a encore été démontrée par le fait qu’elle a informé les médias de sa décision avant même la notification officielle de celle-ci, laquelle fait débuter le délai de recours”, ajoute l’avocat. Jean-Pascal Labille se réserve également la possibilité d’engager la responsabilité de la FSMA et de la commission des sanctions pour l’atteinte portée à sa réputation.

”Du jamais vu”

Cette commission des sanctions comprend 12 membres désignés par le Roi, parmi lesquels des magistrats issus de la Cour de Cassation ou du Conseil d’État notamment. Ils sont indépendants de la FSMA. La décision sur Jean-Pascal Labille a été mise sur le site du régulateur jeudi, après la clôture de la Bourse, soit très peu de temps avant l’info parvenue au Tijd.

Si la décision de la Commission de sanctions a pris tellement de temps – 7 ans – , soit du “jamais vu”, paraît-il, c’est parce que Jean-Pascal Labille a contesté la procédure. Il y a eu 3 arrêts intermédiaires dans laquelle il n’a jamais réussi à obtenir gain de cause.

Le timing de cette décision ne serait en en rien lié à l’actualité récente sur bpost.