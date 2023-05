PAGS veut rendre l'école plus inclusive : "Très peu de start-up dans le monde font ce que nous faisons"

Les besoins d’accompagnement sont criants pour des adultes encore trop souvent livrés à eux-mêmes. Certaines études estiment ainsi que le taux de prévalence de la neurodiversité à environ 15 % de la population mondiale. En Belgique, un enfant sur dix serait concerné.

Base de données centralisée

L'histoire de PAGS démarre en 2017 sous l'impulsion de Feliciea Jibson. Avec une expérience de plus de 25 ans dans le soutien scolaire aux enfants et titulaire d'une maîtrise en autisme, elle lance, outre-Manche, PAGS, au départ de questionnaires papiers envoyés aux écoles. E-Health Venture, une start-up studio bruxellois spécialisé dans la santé digitale, décide ensuite de soutenir le développement commercial de la start-up. "Nous avons décidé d'y investir car la problématique de la neurodivergence et des enfants avec des problèmes d'apprentissage est juste gigantesque", explique Marius Declerck, CEO de E-Health Venture.

Actuellement, PAGS s'utilise sous la forme d'une Web App que l'on ouvre via un browser. Le lancement d'une application mobile suivra probablement. "L'idée de PAGS, c'est d'amener les écoles, les enseignants, les parents et les thérapeutes ensemble sur une plateforme unique leur permettant d'avoir accès à une base de données centralisée". Ce sont principalement les écoles qui sont visées. Une licence (par enfant) coûte de l'ordre de 30 euros par an. Mais le problème en Belgique est le manque de financement public, surtout en Fédération Wallonie-Bruxelles.

"Très peu de start-up dans le monde et certainement en Europe font ce que PAGS fait, c'est-à-dire de développer un outil pour les adultes qui entourent l'enfant. Nous avons une pépite qui mérite d'être soutenue par l'impact social qu'elle crée sur une thématique extrêmement importante. Nous sommes au bout de ce qu'un système éducatif purement humain est capable de faire. La seule façon de ne pas assister à l'implosion de ce système éducatif, et à défaut d'avoir des budgets pour augmenter les effectifs, c'est d'investir dans le digital pour rendre chacun plus productif", rajoute notre interlocuteur.

Vers une nouvelle levée de fonds

La start-up, qui emploie 3 personnes à temps plein et 4 personnes à temps partiel, a réalisé l'an dernier un chiffre d'affaires assez modeste : 25 000 euros mais c'était évidemment en sortie de crise Covid. "Cette année, nous visons 80 000 euros et selon notre business plan à trois ans un montant situé entre 1 et 2 millions d'euros".

PAGS réalise à ce stade 80 % de ses ventes au Royaume-Uni. "Ce pays présente la particularité d'avoir un système scolaire répandu dans le monde au travers des colonies : notre technologie est ainsi implantée dans certaines écoles en Afrique, à Malte, en Inde et dans quelques autres pays", ajoute Marius Declerck. Mais PAGS vient aussi de décrocher un premier contrat au Moyen Orient, à Dubaï précisément où 1 000 licences ont été vendues. "L'expérience des autres start-up dans ce secteur de secteur des Ed-Tech démontre que le premier contrat est le plus difficile à décrocher dans cette région du monde et que les autres suivent plus rapidement". En ligne de mire de PAGS également, les pays scandinaves, connus pour être à la pointe sur le plan de la digitalisation et plus ouverts sur la thématique de l'inclusion.

Fin de l'année dernière, la start-up avait levé 550 000 euros. "Une partie de ce montant a été utilisée pour améliorer le produit qui était fonctionnel mais qui n'était aux normes d'un outil numérique du 21e siècle", explique le CEO de E-Health Venture. Mais une nouvelle levée de fonds interviendra très rapidement, au plus tard au premier trimestre de l'année prochaine. "Et qui sera certainement plus importante car elle s'inscrira dans une logique de croissance".