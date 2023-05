"C'est l'industrie pharmaceutique qui est à la source des pénuries de médicaments, pas les grossistes belges"

Vingt-cinq ans plus tard, Olivier Delaere dégage une belle assurance face à ses interlocuteurs. Une fois qu'on le lance sur un sujet, il est difficile de l'arrêter de parler. Comme lorsqu'il évoque son engagement dans les "Vert et Blanc" de La Louvière. Il n'hésite pas non plus à monter aux barricades quand il s'agit de défendre, auprès des autorités belges, les intérêts des grossistes-répartiteurs de médicaments. Et Olivier Delaere n'est pas du genre à manier la langue de bois envers ceux qui accusent, "de façon totalement injuste", les grossistes-répartiteurs belges d'organiser la pénurie de certains médicaments dans les officines belges. "Le ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke, se trompe de cible, martèle celui qui est devenu, en mars, président de l'ANGR (Association nationale des grossistes-répartiteurs de spécialités pharmaceutiques). C'est l'industrie pharmaceutique qui est à la source de ces pénuries. Il devient urgent de reconnaître le rôle crucial que nous jouons dans la chaîne du médicament et de nous aider. Nos marges sont devenues tellement faibles qu'on ne sera bientôt plus en mesure d'assumer nos missions."

Une "machine de guerre"

Le parcours professionnel d’Olivier Delaere est étonnant. De "petit" délégué commercial chez Patch Pharma, il est devenu, successivement, fondateur de plusieurs entreprises et patron du groupe Febelco, le leader des grossistes-répartiteurs belges avec une part de marché de 43 %, un chiffre d’affaires approchant la barre des deux milliards d’euros et un effectif de 1 500 personnes !

Le groupe Febelco, encore assez peu connu en Belgique francophone, est la Federatie van Belgische farmaceutische coöperatieven. Fruit de la fusion, en 2002, de différents grossistes flamands de médicaments, Febelco a la particularité d'être détenu par une partie importante de ses clients, à savoir quelque 2 000 pharmaciens indépendants (sur les 3 300 officines belges que Febelco approvisionne, dont 700 à 800 se trouvent dans le sud du pays). Une vraie "machine de guerre" logistique qui, au départ de huit sites (dont un seul se trouve en Wallonie, à Frameries) et d'une offre comprenant plus de 43 000 produits différents, permet à Febelco de livrer jusqu'à trois fois par jour les médicaments réclamés par ses clients.

La Louvière, Charleroi, Saint-Nicolas

En juin 2020, Olivier Delaere fut contacté par la direction du groupe Febelco pour lui proposer d'en prendre la direction générale. "Je ne m'y attendais vraiment pas !, explique-t-il. Jusque-là, il fallait être pharmacien pour diriger Febelco, ce que je n'étais pas. Ils ont été jusqu'à modifier les statuts. En plus, il n'y avait eu que des Flamands à la tête du groupe depuis 2002." Mais le Carolo d'adoption - s'il vit aujourd'hui dans la région de Charleroi, Olivier Delaere est originaire de La Louvière - accepte assez rapidement le défi, à condition d'avoir les mains libres pour développer les activités du groupe dont le QG se trouve à Saint-Nicolas (Flandre orientale).

Même si sa nomination à la tête de Febelco fut une surprise, Olivier Delaere n'était pas un inconnu chez Febelco. En effet, lorsqu'en 2010, il créa Axone Pharma, société de conseil spécialisée dans la promotion et de la vente de produits (para) pharmaceutiques, il se fit immédiatement repérer par le groupe de Sint-Niklaas. Après quelques mois de discussions, Axone Pharma entra dans le giron de Febelco. Aujourd'hui, Axone est une filiale à 100 % de Febelco Group (au même titre que Livlina et Sodiap).

En devenant le CEO de Febelco, il y a un peu moins de trois ans, Olivier Delaere est passé de la gestion d'une équipe d'une quarantaine de personnes à un groupe de 1 500 personnes ! "Sur les 130 personnes qui travaillent au siège du groupe, à Saint-Nicolas, je suis le seul francophone, sourit celui qui ne s'estime pas totalement bilingue. Mais j'ai été très bien accueilli par les membres du conseil d'administration et le management." Allez… Tot ziens, Mijnheer Delaere !

Du FC Bois du Prince à la Raal La Louvière

S'il passe une bonne partie de la semaine au siège de Febelco, à Saint-Nicolas (Flandre orientale), Olivier Delaere garde un ancrage très fort avec les régions du Centre et de Charleroi. "Je me considère autant Louviérois que Carolo. Malgré toutes les difficultés, et en particulier l'insécurité, qui affectent ces deux villes, je suis très attaché aux gens qui y vivent", dit-il. Cet attachement se traduit, notamment, par le football. Olivier Delaere joue comme attaquant au FC Bois du Prince, un club corporatif situé à Gerpinnes. "Il faut bien admettre que je marque de moins en moins. Mais j'adore l'esprit d'équipe." Le CEO de Febelco Group a également participé, en 2017, à la relance du club de La Louvière, la Raal. "Je l'ai fait à la demande de Salvatore Curaba (ancien joueur professionnel et fondateur de l'entreprise Easi, NdlR). Son projet, basé sur des valeurs et une éthique, m'a plu. Je suis donc devenu actionnaire et administrateur. Je prends un énorme plaisir à accompagner ce club."

En quelques dates

19 juin 1973 : Olivier Delaere fêtera ses 50 ans le mois prochain.

1996 : Il décroche un diplôme d’ingénieur commercial (UMons).

Juillet 2020 : Nomination au poste d’administrateur délégué de Febelco Group.

Mars 2023 : Olivier Delaere devient président de l’Association nationale des grossistes-répartiteurs de spécialités pharmaceutiques (ANGR).