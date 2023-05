Faut-il armer les drones de l’armée belge ? "Je ne comprends pas qu’il puisse encore avoir débat"

Des drones de loisir changés en armes de guerre

Les Ukrainiens sont passés à la vitesse supérieure après l'invasion de leur pays par la Russie l'année dernière. Le projet Army of drones a ainsi permis à l'armée ukrainienne d'acheter plus de 1 400 drones de loisirs en quelques mois, certains étant aménagés pour embarquer des explosifs. L'avantage de ces drones est qu'ils permettent d'aller très près de l'ennemi, sans risquer de perdre des vies humaines. Par leur petite taille, la basse altitude de leur vol et leur composition en fibres de carbone ou plastique, ils sont aussi difficilement détectables par les radars.

Les Russes n'ont pas tardé à riposter durant ce conflit avec leurs fameux drones kamikazes iraniens Shared-136 qui auront fait des dégâts non seulement au sein de l'armée ukrainienne mais aussi auprès des populations civiles. "Les Shared sont en fait des missiles low cost, à 50 000 dollars la pièce qui ont été utilisés pour compenser les faibles stocks de missiles traditionnels de l'armée russe. On les appelle drones car ils sont à hélices mais ils ne sont pas télépilotés", nuance l'ancien pilote militaire.

Les drones "Shared" iraniens.

Car, il y a drone et drone. En plus des drones de loisirs bricolés en armes militaires ou des missiles à hélice, il existe aussi des aéronefs sans pilote à plusieurs millions d'euros. Le drone turc Bayraktar TB2 a aussi fait parler de lui, côté ukrainien. Fort de cette publicité inattendue, la Turquie ne cesse de multiplier les contrats à l'étranger pour vendre ses drones considérés comme low cost par rapport aux standards américains. Le 10 avril dernier, le pays d'Erdogan a mis à l'eau le TGC Anadolu, premier navire porte-drones de combat au monde. "Il n'y a rien de vraiment nouveau, relativise M. Tytelman. La France utilise aussi son porte-avions Charles De Gaulle pour faire voler ses drones mais elle a surtout des avions de chasse qui sont infiniment plus puissants." Néanmoins, l'arrivée de certains pays, comme la Turquie ou même l'Iran, dans ce secteur leur permettrait de combler "quelque peu" leur retard dans les airs.

Pas près de remplacer les avions de chasse

Les drones auraient ainsi démocratisé l'accès au ciel dans les conflits, jusque-là réservé aux nations ayant une coûteuse flotte d'avions. "Les terroristes en sont friands." Mais, pour notre expert, même les meilleurs petits aéronefs sans pilote au monde ne sont pas près de remplacer les avions de chasse. "Il n'y a pas photo : une escadrille de drones tient quatre minutes face à un chasseur. Mais ils peuvent être très utiles. Je les vois très bien accompagner la prochaine génération d'avions, notamment pour travailler en essaims et partager les missions : utilisation des capteurs, lancement de missiles, guerre électronique… Ce système serait plus difficilement détectable depuis le sol par les forces ennemies."

Même si des pays comme la France qui va investir près de cinq milliards d'euros d'ici 2030 dans les drones militaires, avec déjà une armée de 1200 drones dans deux ans, l'Europe "a pris du retard" par rapport aux Américains. Et la Belgique ? Notre pays a acheté en octobre 2018 quatre drones de grande taille pouvant emporter un armement composé de bombes et de missiles de mêmes types que ceux embarqués à bord d'hélicoptères ou d'avions. Les premières livraisons sont attendues dans les prochains mois.

La peur des "robots tueurs"

Mais la coalition Vivaldi est divisée sur le sujet : quatre (les écologistes et les socialistes) des sept partis au pouvoir s'opposent à l'armement de ces grands drones, par crainte qu'ils ne deviennent des "robots tueurs". "J'ignorais que cette question se posait encore, réagit, étonné, Xavier Tytelman. Je ne comprends pas qu'il puisse encore y avoir débat sur le sujet. C'est toujours un être humain qui fait le choix d'appuyer, à distance, sur un bouton pour lancer une bombe. Oui, il y a eu des bavures de la Turquie en Syrie avec des drones tueurs qui ont "choisi" eux-mêmes leur cible. Mais cela a été largement condamné par la communauté internationale." Selon le spécialiste, les Européens sont aussi beaucoup plus soucieux de l'usage qu'ils font de leurs drones, en ne visant que des cibles militaires.