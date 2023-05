Lacoste va ouvrir des "pop-up" pour son 90e anniversaire

Issus des courts de tennis avant d’investir les parcours de golf, les vêtements Lacoste puisent désormais tout autant leur inspiration dans la culture de la rue, et c’est cette pollinisation croisée qui fait du Crocodile un emblème d’identification pour de nombreuses communautés. Des communautés bigarrées, aussi différentes stylistiquement qu’éloignées géographiquement, qui réinventent sans cesse les codes de Lacoste.

Mais comment mettre en lumière leur singularité ? En prenant à cœur leur rôle de connecteur interculture, nous répond BETC.

"Rencontres impossibles"

Reprenant la trame de la campagne de 2022 qui mettaient en scènes des Rencontres inattendues, Lacoste pousse le curseur et met cette fois en parallèle huit communautés, chacune filmée dans un lieu et un contexte qui lui sont propres, afin de souligner à la fois leurs différences et leurs similitudes. Par exemple, par la magie de l'écran, une balle de golf lancée depuis le très élégant green du Melreese Club de Miami atterrit sur le mini-golf du Prado à Marseille, au grand étonnement d'un groupe de fashionistas vintage qui n'en demandaient pas tant… S'ensuit un contact inattendu entre deux univers que tout sépare, hors leur amour du Crocodile.

Lacoste. ©BETC Paris

Ces Rencontres impossibles sont mises en images par le photographe Ronan Gallagher et le réalisateur Yoni Lappin.

En marge de cette campagne, on notera aussi le mini-site anniversaire 90.Lacoste.com avec son logo joliment revisité : une plateforme pour ainsi dire "anthropologique" qui confronte l’histoire de la marque à toutes ces tribus. Parallèlement, Lacoste annonce l’ouverture de "pop-up" associant friperies, marchés aux puces, concerts live et expositions, dans différentes villes comme Séoul, Sao Paulo, Tokyo, New York ou Paris. Avec pour objectif de faire dialoguer et de connecter ses différentes communautés. Chaque pop-up proposera également des produits en édition limitée, dont une collection capsule tennis pour les fans de Roland Garros.