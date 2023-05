Le patron de la Sonaca : "Notre Défense ? Heureusement qu’il y a plusieurs pays entre la Russie et la Belgique"

Avec cette guerre en Ukraine, de nombreux pays européens réinvestissent dans leur secteur de la défense. Ressentez-vous ce changement en Belgique ?

Oui, le changement est important : le grand public, et quelque part le gouvernement belge, accepte à nouveau de supporter l’industrie de la Défense qui était un peu perçue négativement. Moi-même, je rêverais d’un monde sans arme mais, malheureusement, il faut être réaliste : d’autres nations sont armées et belliqueuses. C’est important de pouvoir rester maîtres de notre destin en Europe ; de pouvoir défendre nos frontières, nos citoyens, nos valeurs. Les autres nations européennes, comme la France ou l’Allemagne, ont un élan plus fort, une volonté plus affichée et publique de supporter leur industrie de la Défense. En Belgique, on est timide sur le sujet : il suffit de voir toutes les questions relatives aux licences d’exportations d’armes.

Il y a donc une urgence de réinvestir dans le secteur, selon vous ?

Immanquablement. Aujourd’hui, notre Défense… (il marque une pause). Heureusement qu’il y a d’autres pays entre la Belgique et la Russie, parce qu’autrement, je ne sais pas quel aurait été notre niveau de résistance face à une attaque russe. La Défense nous aide aussi lors des crises naturelles, des épidémies comme le Covid mais c’est également un levier de support économique. Il faut favoriser les achats belges dans la Défense plutôt que d’aller acheter à l’étranger. Cela va créer des emplois, de la richesse, du bien-être.

Concrètement, vous a-t-on sollicité pour de nouveaux projets dans le militaire ?

Dès 2021, nous avions nous-mêmes redéfini la Défense comme l’une de nos priorités. Cette guerre nous rappelle, hélas, que le sujet est d’actualité. Nous avons eu deux avancées importantes ces derniers mois. On a tout d’abord été sélectionnés pour participer au développement de l’intercepteur de missiles hypersoniques au niveau européen. Nous avons aussi scellé un partenariat stratégique avec le groupe belge Orizio (Sabca et Sabena Engineering) pour pouvoir mieux répondre aux futurs besoins de la Défense belge. On remettra des offres en partenariat exclusif.

Et de quoi l’armée belge a-t-elle besoin ?

Il y a au moins quatre projets qui nous intéressent : la maintenance du chasseur F-35, le remplacement des Marchetti - les avions de formation de la Défense belge -, le futur avion des forces spéciales - un aéronef pouvant transporter six à huit personnes et qui doit être équipé d’un système de surveillance pour des missions à l’étranger - et enfin l’achat d’hélicoptères légers. Ce dernier projet est sans doute celui qui est le plus éloigné des quatre pour nous.

Avec la Sabca et la Sabena, nous sommes convaincus que nous pouvons proposer une solution belge et ainsi éviter que notre état-major ne doive encore aller chercher des solutions à l’étranger. C’est aussi très important pour le tissu industriel belge. L’aéronautique belge est vraiment née lorsque la Belgique a signé le contrat du siècle pour le développement du F-16 il y a près de 45 ans. Il y a encore 6 000 familles qui vivent grâce à la clairvoyance et au courage politique de l’époque qui a permis de transformer un achat militaire significatif en retombées économiques locales. La Belgique n’a pas participé au développement du F-35 et on le ressent : il n’y a pas une place significative pour les industriels belges. L’achat du F-35 va générer l’emploi de 200 personnes pour une dizaine, voire une quinzaine d’années. On est loin des chiffres du contrat du siècle.

Notre pays doit-il déjà se positionner pour l’après F-35 ?

Oui, il faut absolument que la Belgique fasse partie des pays européens qui vont développer l’avion chasseur de sixième génération dont l’utilisation est prévue en 2035 ou 2040. On a un savoir-faire suffisant en Belgique pour pouvoir fabriquer des parties de ce futur avion.

Il y a trois grands programmes de développement pour ces avions de sixième génération côté occidental, lequel a votre préférence ?

Le programme des Américains est "secret défense", où il n’y a pas de collaboration internationale à ce stade. Pour le reste, c’est un choix politique. Ce n’est pas à nous, industriels, à dire quel programme choisir, mais, au monde politique. On a entendu les différents ministres se positionner pour une défense européenne. Ce qui est surtout important, c’est de faire un choix rapide car les autres nations sont dans les starting-blocks.

Avez-vous des projets dans les drones militaires ?

Non. Nous travaillons sur des prototypes de taxis volants dont certains pourraient être amenés à voler sans pilote. Mais on reste vraiment dans le secteur de l’aviation. Il y a déjà un foisonnement de start-ups dans le domaine des drones de petites tailles car les barrières à l’entrée sont relativement faibles.