À la mi-mars, TotalEnergies a annoncé son intention de s'associer à Couche-Tard pour transférer ses 619 stations-service en Belgique et au Luxembourg à une coentreprise dans laquelle la société canadienne détiendra la majorité des parts. Le géant français du pétrole et du gaz en conservera environ 40 %. Environ 900 personnes sont employées dans les stations-service concernées et 130 autres dans les services d'appui.

L'annonce a suscité l'inquiétude du personnel, d'autant plus que le maintien des conditions de travail et de l'emploi n'est prévu que pour un an. Les syndicats craignent un dumping social et reprochent à la direction d'avoir laissé peu de place à la concertation sociale.

"Suite aux différents conseils d'entreprise, les syndicats sont malheureusement arrivés à la conclusion que la direction de TotalEnergies Marketing Belgium n'a pas l'intention - ni le mandat - de négocier une quelconque clause (les syndicats veulent le maintien des conditions de travail et de l'emploi pour cinq ans au lieu d'un, ndlr) dans le cadre de la cession abrupte du réseau de stations-service, des cartes pétrolières et des fonctions de support", ont déclaré l'ACV et l'ABVV dans un communiqué de presse.

Les syndicats appellent donc l'ensemble des salariés de TotalEnergies à "faire grève et à se rassembler le lundi 22 mai pour manifester leur désaccord avec ce projet". Le rassemblement débutera lundi à 9 heures au siège de TotalEnergies, avenue Anspach à Bruxelles. Les manifestants rejoindront ensuite la manifestation nationale contre le dumping social et pour la liberté syndicale, qui partira de la gare de Bruxelles-Nord.