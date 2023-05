TotalEnergies construit son plus grand projet de stockage par batteries d'Europe à Anvers

Le montant de l'investissement n'est pas connu, mais la capacité de stockage sera reliée au réseau belge à haute tension, ce qui participera à son maintien en équilibre en période de forte demande.

L'entreprise, qui fournit de l'électricité et du gaz en Belgique, en produit également, notamment via une centrale à gaz à Marchienne-au-Pont, des éoliennes offshore et la centrale hydraulique La Plate Taille aux Lacs de l'Eau d'Heure.