Trois personnes seulement connaissent la recette de l'Elixir d’Anvers

Voilà 160 ans, un certain François-Xavier de Beukelaer, étudiant en pharmacie, a justement l’idée de lancer une liqueur aux herbes. C’est même le 19 mars 1863, à l’aube, qu’il met la dernière main, après de longues années de tâtonnements, à la recette de son Élixir d’Anvers.

François-Xavier de Beukelaer est en effet anversois, alors installé Marché aux Chevaux, au nord de l’Université.

Mais pourquoi appeler cette liqueur Elixir, un nom français, qui plus est affublé du nom francophone d’Antwerpen.

Il y a plusieurs raisons à cela. "À l'époque il y avait une grande bourgeoisie anversoise qui parlait français. La famille de Beukelaer en faisait partie et était parfaitement bilingue", explique Frédéric De Gezelle, en charge de la communication.

De grandes ambitions

Le mot élixir avait également une connotation très favorable. "Il voulait avec ce nom à la fois concurrencer les liqueurs françaises et positionner l'Elixir d'Anvers comme une liqueur de qualité". Enfin, "il avait dès le début de grandes ambitions à l'exportation de son Elixir. Il participait à de nombreux concours et expositions mondiales. Il lui faillait une 'langue mondiale'".

D'où l'Elixir d'Anvers, qui a conservé son nom depuis lors. Ce qui n'a pas changé non plus, c'est la recette. "Cette liqueur est toujours confectionnée de manière artisanale suivant la recette originale, basée sur des dizaines de plantes du monde entier, qui confère à l'Elixir d'Anvers sa saveur unique", explique le site. Le processus de production dure environ 5 mois.

Changement de propriétaire

Du changement, il y en a toutefois eu. Il est intervenu à la fin des années 1990, lorsqu’Ivan Nolet de Brauwere, collaborateur de longue date d’Émile de Beukelaer, représentant de la 4e génération, s’est porté acquéreur de la distillerie.

Ivan Nolet, son frère et son fils Car Ivan, qui va reprendre les rênes de l'entreprise, sont les trois seules personnes à connaître la recette de l'Elixir. "Le mélange d'herbes est une recette secrète qui n'est consignée nulle part et n'est transmise que de génération en génération de propriétaires".

Afin de fêter dignement cet anniversaire et la transmission de témoin à une nouvelle génération, la distillerie propose un Elixir d’Anvers Réserve, en édition limitée.

"Cette liqueur a été préparée selon la recette familiale originale, mais a bénéficié de plusieurs années de maturation dans les fûts de bois dans lesquels mûrit également l'Elixir d'Anvers classique. Cette période de maturation supplémentaire confère aux herbes et aux plantes un caractère profond, un goût encore plus doux ainsi que des notes boisées clairement présentes en finale", expliquent les Nolet. Les bouteilles sont également enveloppées à la main dans du papier de soie doré, comme autrefois, ce qui leur confère un look premium et festif. Le prix conseillé de vente est de 39,99 euros.