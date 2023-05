Un avion cargo perd ses roues lors d’un atterrissage à Luxembourg Airport

Dimanche soir, un avion-cargo a perdu son train d’atterrissage lors de la phase d’atterrissage, justement, à l’aéroport de Luxembourg. L’incident n’a pas fait de blessé et la piste a pu être à nouveau ouverte ce lundi, mais cela pose question quant à la sécurité de ce type d’avions spécialisés dans le transport de fret et non de passagers. Car souvent, ce sont des avions vieillissants et les normes de sécurité sont moins strictes, même s'il reste des humains à bord. De plus, un autre avion, de la même compagnie de transport (Cargolux), a connu des déboires similaires un mois plus tôt.