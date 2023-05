Après le départ du CEO Hugo De Stoop, qui pour reprendre la barre d'Euronav ?

Position intenable

Le départ d’Hugo De Stoop n’est pas une surprise. Sa position était devenue intenable dès l’instant où il s’était opposé aux deux principaux actionnaires, d’un côté la famille Saverys (via leur société CMB) et de l’autre l’armateur norvégien John Fredriksen, qui détiennent chacun environ 25 % des droits de vote.

On se souvient en effet qu’en accord avec l’ancien conseil d’administration, Hugo De Stoop avait lancé une procédure d’arbitrage contre Frontline, la société contrôlée par John Fredriksen, à la suite de la décision de ce dernier d’arrêter le projet de fusion entre Euronav et Frontline. C’était au début de cette année.

Avant le projet de fusion entre Euronav et Frontline, visant à créer la première compagnie pétrolière mondiale, il avait aussi rejeté les propositions d’Alexander Saverys, le CEO de CMB, d’intégrer dans Euronan la filiale CMB Tech, spécialisée dans les technologies de transport à l’hydrogène. Il avait aussi bataillé pour avoir un conseil d’administration “indépendant”, si bien que la première tentative des Saverys de faire nommer “leurs” administrateurs avait échoué.

Ce n’est que lors de l’assemblée générale extraordinaire (AGE) que ceux-ci avaient convoquée le 23 mars qu’ils ont réussi à faire nommer Marc Saverys, le père d’Alexander, et Patrick De Brabandere, administrateur de CMB. Lors de cette AGE, le camp Fredriksen a aussi fait nommer deux administrateurs, dont John Fredriksen lui-même.

Quant à l’assemblée ordinaire annuelle de ce mercredi 17 mai, elle doit approuver les nominations d’administrateurs indépendants proposés par les deux principaux actionnaires. De l’ancien conseil il ne restera donc que la présidente, Grace Skaugen.

”Avec un nouveau conseil d’administration et une forte représentation des deux actionnaires de référence, le moment est venu pour Euronav d’ouvrir un nouveau chapitre”, souligne Hugo De Stoop, qui aura travaillé 20 ans pour l’entreprise.

Quid pour l’avenir ?

Reste à voir qui pourrait devenir le nouveau CEO. On peut imaginer qu’Alexander Saverys s’y verrait bien. Mais il a peu de chance d’être choisi vu l’opposition des Saverys à la fusion entre Euronav et Frontline. On peut aussi imaginer que les deux principaux actionnaires ne sont toujours pas sur la même longueur d'onde concernant la stratégie à mener dans les années à venir.

Le marché boursier ne réagissait pas au départ d’Hugo De Stoop, certes attendu. L’action se tassait de 1,4 % à l’instar du Bel 20.