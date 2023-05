Audrey Hanard (bpost) : “Tout s’est fait en toute transparence. Il n’y a rien d’illégal”

Le suspense aura duré trois heures. La présidente de bpost Audrey Hanard, a répondu à la demande pressante des députés de la majorité comme de l’opposition de transmettre au Parlement l’audit interne sur la concession de journaux qui fait l’objet de soupçons de collusion. Elle l’a annoncé après trois heures de débat en Commission parlementaire ce mardi où elle a été mise sur le gril.

”Le document sera transmis d’ici la fin de la semaine à titre confidentiel dans le cadre d’une data room. Certains extraits seront barrés en noir. Des dizaines de personnes ont été interrogées. Elles ont droit à la confidentialité”, a expliqué Audrey Hanard alors que de nombreux députés s’étaient offensés ne pas avoir accès à ce document contrairement à la presse.

”Échanges normaux”

Interrogée sur ses liens avec des ténors du PS, la présidente a aussi répliqué qu’elle respectait deux principes majeurs “la transparence et l’indépendance". "J’ai été nommée par le PS, ce n’est un secret pour personne, comme d’autres administrateurs représentant l’Etat. Nous exécutons notre mandat en toute indépendance”, a-t-elle assuré. Elle voit son rôle comme “une cheffe d’orchestre et comme un ambassadeur”.

Son rôle consiste à préparer les réunions du conseil “afin de prendre les décisions de manière collégiale. Chaque décision est prise collégialement”, a-t-elle insisté.

Quant à son rôle d’ambassadeur, il consiste à rencontrer un certain nombre de personnes. “Ce sont des contacts normaux et souhaitables. Moi ou le CEO avons rencontré des membres des cabinets ministériels. Tout s’est fait en toute transparence. Il n’y a rien d’illégal. Ce sont des échanges normaux pour présenter les enjeux. Le conseil d’administration a été informé”. La présidente est revenue sur la question de la réunion dans les bureaux avec bpost avec le président du PS, Paul Magnette. “Là aussi, cela s’est fait en toute transparence, au vu de tous et cela ne portait pas sur la question de la concession des journaux. Les contacts avec le monde politique sont utiles. C’est une bonne chose”.

”J’ai rencontré trois fois Paul Magnette et quatre fois Pierre-Yves Dermagne (NdlR le ministre de l’Économie PS en charge de la concession)”, a-t-elle encore dit.

Pas de rationalisation

Jos Donvil, le patron de bpost Belgique, a lui démenti les rumeurs de plans de rationalisation qui expliqueraient l’intervention du PS désireux de s’y opposer. “Dire qu’il y a un plan social n’est pas correct. Notre tâche est d’assurer l’emploi à long terme”, a-t-il dit, tout en reconnaissant que l’entreprise doit s’adapter.

Il a aussi démenti les chiffres astronomiques cités par le député N-VA, Michael Freilich, en matière d’absentéisme. “En avril 2023, il était de 9,34 %”, a-t-il expliqué, soulignant que ce n’est ni parmi les plus hauts ni parmi les plus bas.

Avant cette réplique, les députés avaient fortement critiqué le powerpoint très détaillé et avaient posé de nombreuses questions sur les contacts que la présidente du conseil a eu avec des ténors du PS, à commencer par son président Paul Magnette et aussi le vice-Premier ministre Pierre-Yves Dermagne.

”Je dois être honnête, j’ai encore beaucoup de questions. Le grand perdant est le contribuable. Vous n’avez pas pu nous convaincre que vous êtes de son côté. Soyons clairs, il y a encore un épais brouillard autour de ce dossier”, a souligné la députée Open VLD Marianne Verhaert.