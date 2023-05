Ads & Data (la branche publicitaire des groupes médias Mediahuis et Telenet) et le groupe wallon IPM s'étaient opposés à cette reprise. Cette opposition a été entendue par la Cour du Marché, une section de la Cour d'appel de Bruxelles. Dans un arrêt du 26 avril, la Cour du Marché a confirmé la décision de concentration du Conseil de l'Autorité belge de la Concurrence (BMA), a déclaré l'autorité dans un communiqué de presse ce mardi. L'autorisation de l'acquisition reste donc intacte.

Les parties adverses estimaient que l'Autorité de la concurrence n'avait pas procédé de manière suffisamment approfondie. Ainsi, Ads & Data dénonçait le fait que les groupes impliqués avec leurs divisions publicitaires - DPG Media Advertising, Rossel Advertising et IP Belgium - contrôlaient plus de la moitié du marché de la radio et de la télévision, ce qui nécessitait une analyse approfondie.

DPG Media (dont les marques comprennent VTM et Het Laatste Nieuws) et Rossel (Le Soir, SudInfo) ont conclu l'acquisition des activités belges du groupe germano-luxembourgeois RTL pour un montant de 250 millions d'euros à la fin du mois de mars 2022. RTL Belgium comprenait trois chaînes de télévision (RTL-TVi, Club RTL et Plug RTL) et deux stations de radio (Bel RTL et Radio Contact).