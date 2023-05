Une première en Europe : à Liège et Anvers, Decathlon lance un abonnement mensuel pour pouvoir louer (quasi) tous ses produits

L’entreprise française mise ainsi sur la création d’un forfait mensuel qui permet aux usagers de disposer de tous les produits conçus par Decathlon – à l’exception de produits de sécurité, comme les cordes d’escalade ou les casques de vélos, et des produits consommables – “d’en profiter aussi longtemps que souhaité et de les échanger par d’autres à tout moment”.

Attention, cette offre n’est proposée, pour le moment, qu’aux clients des magasins d’Alleur (Liège) et Anvers. Cette formule est également limitée à 1 000 abonnés et ne concerne que les produits de la marque Decathlon. Les personnes qui souhaitent s’abonner peuvent déjà se préinscrire. “Nous ferons une évaluation du projet d’ici un an et si elle est positive, nous pourrions élargir l’offre à d’autres magasins en Belgique”, explique Caroline Matz, la responsable de communication du projet. Nous avons choisi la Belgique pour lancer notre projet, car il y a une vraie appétence pour l’économie d’usage ici. On peut aussi travailler avec notre entrepôt de Willebroek qui est habitué à gérer des produits d’économie circulaire.”

Trois formules allant de 25 à 95 euros par mois

Concrètement, comment cela fonctionne-t-il ? En fait, les utilisateurs et utilisatrices ont le choix entre trois formules. En payant 25 euros par mois, elles ou ils peuvent utiliser des produits d’une valeur maximum de 400 euros, pour 50 euros, la valeur des produits monte à 1 000 euros et enfin à 95 euros par mois, on passe à 2 000 euros.

Selon la formule choisie, les clients peuvent donc disposer d’un nombre plus ou moins grand de produits ou de valeur supérieure, que ce soit des vêtements, du matériel ou des accessoires, proposés sur un site spécialement mis en place par l’enseigne française. Une fois le matériel choisi, il peut être retiré dans l’un des deux magasins participant au projet. “Nos clients peuvent alors utiliser les produits aussi longtemps qu’ils le souhaitent, tant qu’ils sont abonnés. Lorsqu’ils n’en ont plus besoin ou ont envie d’en utiliser d’autres, ils doivent restituer, propres et fonctionnels, tout ou partie des produits, explique Nathan Goddefroy, responsable Retail du projet We Play Circular. “Nous permettons à nos clients de disposer de nos produits quand ils en ont besoin pour découvrir et profiter de nouvelles activités sportives, et cela dans une démarche responsable. Tous les produits dont les utilisateurs disposent et qu’ils restituent, sont reconditionnés par les équipes Decathlon.”

Mais est-ce que Decathlon ne se tire pas une balle dans le pied avec ce projet qui pourrait mettre à mal son business model basé sur l’achat de produits neufs ? “Il faut que tout le monde, autant nos clients que Decathlon, y trouve son intérêt, insiste Caroline Matz. Je ne sais pas si on doit parler spécialement de rentabilité pour ce projet. L’important est aussi qu’il y ait une démarche écologique et vertueuse pour la planète. C’est une phase exploratoire et on part un peu dans l’inconnu. Pour l’instant, on le réalise à une échelle locale et on verra s’il est possible de l’étendre quand on aura fait le bilan dans quelques mois”.