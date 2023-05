Euronav organise une assemblée des actionnaires sans son PDG : "Donnez-nous le temps d'élaborer une stratégie"

Malgré les bons chiffres de la société, Euronav navigue en eaux troubles depuis plus d'un an. Au centre de la bataille, une fusion avec son homologue du secteur, Frontline. La famille belge Saverys, qui détient 24,99 % des actions d'Euronav par l'intermédiaire de la CMB, s'est heurtée de front au Norvégien Frederiksen et à son entourage, qui en détiennent 26,46 %.

Frederiksen souhaitait initialement que sa société Frontline fusionne avec Euronav pour devenir le numéro un absolu sur le marché des pétroliers. Cependant, la famille Saverys pourrait bloquer la fusion, en raison d'une vision différente, plus écologique, de l'avenir d'Euronav.

Pas de profil pour un nouveau CEO

Lieve Logghe, directrice générale par intérim, est actuellement directrice financière. Elle doit tenir le gouvernail dans les mois à venir. "Donnez-nous le temps d'élaborer une stratégie", a déclaré mercredi Lieve Logghe aux actionnaires, dont beaucoup ne pensaient pas que la fusion avec Frontline était une mauvaise idée.

Pour l'instant, il n'y a pas de profil pour un nouveau CEO chez Euronav : "Tout passera par le carrousel", estime M. Logghe. "Nous devons maintenant voir quelle direction nous voulons prendre. La mayonnaise doit prendre, mais nous sommes convaincus que l'industrie traverse une bonne période et que nous sommes prêts à générer des flux de trésorerie".

Cependant, l'incertitude quant à l'arrivée d'un nouveau PDG ne peut durer trop longtemps, selon M. Logghe. Un nouveau dirigeant devrait être nommé dans quelques mois. En ce qui concerne la nomination des deux nouveaux directeurs, M. Logghe affirme qu'ils sont indépendants. "Nous veillerons à leur rôle", a déclaré le directeur financier.