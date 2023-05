En Europe, Kinepolis ouvrira une nouvelle salle IMAX en Belgique, au Luxembourg, en France et en Espagne. En outre, une nouvelle salle IMAX sera également ouverte dans le Michigan, aux États-Unis, et dans l’Ontario, au Canada.

Kinepolis collabore actuellement avec IMAX sur sept sites, cinq au Canada (sous la marque Landmark Cinemas) et deux en Belgique (Anvers et Bruxelles). "Les cinéphiles attendent de plus en plus des expériences cinématographiques premium et nous savons par nos clients que l'IMAX répond à ces attentes à tous points de vue", a déclaré Eddy Duquenne, CEO de Kinepolis Group.

Tous les nouveaux sites seront équipés d'IMAX au Laser, l'expérience cinématographique la plus avancée d'IMAX développée pour offrir des images cristallines et réalistes et un son de précision. L'IMAX au Laser se distingue par un système de projection laser 4k doté d'un nouveau moteur optique, de lentilles conçues sur mesure et d'une série de technologies exclusives qui offrent des images plus lumineuses avec une résolution accrue, un contraste plus profond et la gamme de couleurs la plus large possible.