Vol à basse altitude pour lire le nom des gares, bagages de De Croo "kidnappés", "gangsters suisses" en col blanc : la Sabena aurait eu 100 ans

Les premiers pilotes sont des as de l’aviation belge, des héros de la “Grande guerre” qui a laissé une bonne partie de l’Europe à genoux. Les radars sont inexistants et il faut avoir une bonne vue pour piloter. “Quand on volait, on n’allait pas au-dessus des nuages, explique un pilote dans un extrait télévisé repris par le documentaire Sabena Forever de Marianne Klaric. On suivait la route ou un chemin de fer. Et quand on n’était plus trop sûr du chemin, on piquait sur une gare pour voir le nom qui s’y trouvait”. L’aviation est alors une aventure. Elle le devient encore davantage, quand la Sabena se tourne vers l’Afrique. Un choix imposé par les puissants industriels belges qui se partagent l’actionnariat de la compagnie avec l’État : la Sabena est priée d’investir en priorité dans ses lignes congolaises.

51 jours pour relier Bruxelles à Léopoldville

Dès 1925, poussé par le roi Albert Ier, l’aviateur Edmond Thieffry convainc les dirigeants de la Sabena de tenter le grand saut vers la colonie belge. Il faudra… 51 jours au “Princesse Marie-José”, un avion Handley Page pour parcourir les 8 200 kilomètres séparant Haren de Léopoldville, l’actuelle Kinshasa. Si l’exploit est salué dans le monde entier, la Sabena attendra encore dix ans pour qu’une ligne régulière soit établie entre la Belgique et sa colonie africaine. En 1938, les Savoia-Marchetti de la compagnie belge ne mettaient déjà plus que trois jours pour rejoindre le Congo. La ligne restera comme l’une des plus rentables de la Sabena durant des décennies. La compagnie belge grandit rapidement, tout comme le secteur aérien.

C’est aussi l’heure des premières hôtesses de l’air qui montent à bord des avions juste après la seconde guerre mondiale. Hôtesses, oui, et pas steward. Car, à l’époque, les rôles sont bien définis : les hommes sont là pour piloter et les femmes pour servir le client. La Sabena cherche alors des jeunes filles “entre 21 et 30 ans, célibataire ou veuve et sans enfant, qui ont du charme, de la classe et de l’éducation”. Elles ne doivent toutefois pas être des pin-up (sic), “Mais on ne pouvait pas être moche non plus”, se souvient une ancienne hôtesse. Si les membres d’équipage ne peuvent pas parler ni politique, ni religion, ni de la… Sabena avec les passagers, elles apprennent différentes choses à l’école des hôtesses, comme la manière de construire un igloo. Au cas, où un avion devait faire une escale imprévue en territoire polaire.

"Il pleuvait autant dans l’avion qu’à l’extérieur"

À la fin des années 50 et au début des années 60, la Sabena est à son zénith. Ce sont aussi les années glamour, avec toutes ces têtes couronnées et ces stars qui embarquent dans un avion de la compagnie belge pour visiter l’Expo Universelle de 1958 à Bruxelles. La Sabena emploie alors 10 000 personnes, dont près de 1 000 navigants. L’aérodrome passe de Haren à Melsbroek, avec sa grande terrasse qui permet aux proches d’effectuer un dernier au revoir. L’aérien devient un moyen de transport accessible. Mais pas toujours confortable, comme se rappelle ce pilote dont le Douglas DC-3 aura connu quelques soucis. “Il pleuvait autant dans l’avion qu’à l’extérieur”. L’aviation passe aussi à la vitesse supérieure avec l’apparition des premiers avions à réaction, bien plus puissants que leurs contemporains à hélice. La Sabena est la première en Europe à avoir le Boeing 707, “un monstre” qui lui permet de passer à voler 1 000 km/h contre 400km/h pour le bon vieux DC-3.

Mais ce bijou américain de technologie a un prix et la Sabena, faiblement capitalisée, doit emprunter de manière massive pour se l’offrir. Ce sera le premier clou du cercueil de la compagnie belge, qui traînera ces lourdes dettes jusqu’à son dernier souffle. Mais on n’en est pas encore là. En 1960, la Sabena organise un pont aérien de grande envergure pour rapatrier 25 000 personnes suite à l’indépendance du Congo. L’année suivante, la compagnie subit son crash le plus important : 61 passagers, 11 membres d’équipage et un agriculteur meurent lorsqu’un des Boeing 707 de la Sabena en provenance de New York s’écrase près de Berg dans le Brabant flamand. Autre page noire de la compagnie belge : en 1972, un autre Boeing 707 de la Sabena en direction de Tel-Aviv est détourné par quatre membres de l’Organisation “Septembre noir”, un groupe terroriste palestinien sur le tarmac de l’aéroport de Lod (plus tard aéroport international Ben Gourion). Les pirates de l’air, qui exigeaient qu’Israël libère des prisonniers palestiniens en échange des otages, sont finalement tués ou capturés par un commando israélien.

Rôti coupé devant le passager : "C’était un show"

Côté commercial, la concurrence devient rude dans le ciel mondial. Pour se démarquer des autres compagnies, la Sabena continue de dépenser sans compter, notamment dans de luxueux Boeing 747, avec bar à l’étage. Le service à bord est “cinq étoiles”, avec le rôti qui est coupé devant le passager de première classe. “C’était un show. le service durait trois heures”, se remémore une hôtesse. En cabine, c’est aussi l’époque où l’esprit “sabénien” se développe. Les équipages restent parfois plusieurs jours sur certaines escales, organisent des excursions dans la brousse, des parties de pêche en mer ou vont assister à de courses de chiens de traîneau en fonction de leurs destinations. Des couples se forment et se déforment. “C’est l’époque où les hommes se croient tout permis”, rappelle la réalisatrice. Les hôtesses ont encore en mémoire les gestes totalement déplacés de certains de leurs collègues masculins. Elles se révoltent aussi – et obtiennent gain de cause – contre le licenciement automatique des hôtesses à l’âge de 40 ans. Les premières femmes pilotes arrivent en 1984.

Mais la Sabena est déjà au bord de la faillite. Début des années 1980, le gouvernement impose une austérité sans précédent. Le climat social passe à l’orage. Le libéral flamand Herman De Croo est alors ministre des transports. “On ne l’aimait pas trop”, se souvient un Sabénien. Sur un vol pour Copenhague, les bagagistes “kidnappent” les valises du ministre en les laissant à Bruxelles. Le père de notre actuel premier ministre se retrouve ainsi sans bagage au Danemark. La Sabena devient “un gros bébé encombrant dont l’État essaie de se débarrasser”. Surtout la Flandre qui considère l’entreprise comme trop francophone. Le ton se durcit entre syndicats et direction, avec des événements parfois violents comme l’invasion des pistes de l’aéroport de Zaventem par une partie du personnel.

"Vingt ans après, je n’arrive toujours pas à en parler calmement"

Pendant des années, l’État recherche une grande compagnie européenne à laquelle associer la Sabena. En 1995, Swiss Air arrive comme un sauveur. La compagnie suisse a une excellente réputation financière : on l’appelle la “banque volante”. C’est l’euphorie à la Sabena. Mais le personnel déchante rapidement et remarque des “anomalies” dans la gestion de l’entreprise, comme des plateaux-repas en surcommande facturés à Swiss Air. “On est tombé face à des gangsters blancs, des mégalomanes. Ils nous ont vidé les poches”, fustige un ancien représentant syndical.

Le coup fatal viendra avec l’achat imposé par les Suisses de 34 Airbus par la Sabena alors que cette dernière “n’en a pas les moyens”. Les pilotes tirent la sonnette d’alarme, le gouvernement ne bronche pas. Les évènements se précipitent. Les attentats de New York du 11 septembre 2001 plongent les compagnies aériennes du monde dans le rouge. Emportée “par sa boulimie”, Swiss Air tombe en faillite en octobre, entraînant dans sa chute la Sabena un mois plus tard. Le 7 novembre 2001, la compagnie belge effectue son tout dernier vol en provenance de Cotonou au Bénin. L’émotion est vive au sein du personnel, où les larmes de tristesse se mêlent à celles de colère. “En débarquant, les passagers nous ont embrassés, témoigne une ancienne hôtesse. Je suis rentrée seule. Moi qui avais vu des milliers de personnes par mois. Du jour au lendemain, c’était fini. Le rêve d’enfant était devenu un cauchemar”. À l’époque, personne ne s’imagine un pays sans sa compagnie aérienne nationale. “Il y a eu de nombreuses alertes, mais on n’en a pas tenu compte car personne ne pensait que la Sabena pouvait tomber en faillite. Vingt ans après je n’arrive toujours pas en parle calmement, insiste un ancien pilote. J’ai toujours en moi cette rage. Ce n’est pas juste ce qui s’est passé”. Et un autre de conclure : “La Sabena, c’est une belle triste histoire”.

