Freddy met Curry ? C'est sans déchet, bio et local

Jérémie Lambin, ingénieur commercial de la Louvain School of Management (LSM) de 32 ans, incarne cette génération de jeunes ex-consultants. Après une première expérience à l’étranger au service d’un fonds d’investissement durable, il a travaillé près de trois ans pour Resultance, une société de consultance belgo-luxembourgeoise spécialisée en excellence opérationnelle et gestion du changement. C’est tout début 2020, quelques semaines seulement avant le déferlement de la première vague de Covid-19, que Jérémie Lambin a fait le grand saut. “J’ai quitté mon job de consultant pour lancer Freddy”, raconte-t-il en toute simplicité.

The Barn comme source d’inspiration

Il ne faut pas creuser longtemps pour découvrir les prédispositions de Jérémie Lambin à lancer “sa” boîte. Ce qui l’est sans doute un peu moins, en revanche, c’est le domaine choisi… “L’envie d’entreprendre, elle était là depuis mes 14-15 ans. Durant mes études, j’avais créé une boîte de livraison de bois de chauffage. Par la suite, j’ai eu le projet de lancer un restaurant avec deux amis. Mais ça n’avançait pas”. Livraison, nourriture… Les deux ingrédients de Freddy met Curry étaient tout trouvés. Il restait juste à y ajouter une touche de “durable”, dimension à laquelle Jérémie Lambeau avait été sensibilisé par son papa (actif dans le développement d’éoliennes).

Dès le lancement du projet Freddy met Curry (https://www.freddymetcurry.be), et alors qu’il n’avait “ni business plan, ni plan financier” et encore moins de compétences en cuisine, Jérémie Lambin avait fixé les incontournables de son projet : il fallait que ce soit “bio, zéro-déchet, local, sain”. Sa source d’inspiration ? Adapter le modèle développé par la chaîne bio The Barn, où il a pris l’habitude de faire ses courses, au monde de l’entreprise.

En phase d’accélération depuis un an

Le démarrage et les premiers pas de Freddy met Curry auront été assez chahutés… À tel point que, lors du deuxième confinement, le jeune CEO a préféré mettre le projet au frigo durant neuf mois. “J’ai redémarré en septembre 2021 en recrutant un responsable de la logistique et un responsable marketing, et en faisant le choix d’externaliser la production des repas à Greenz, un traiteur bio de Forest”. L’objectif est toutefois de disposer, dès cet été, d’une cuisine et d’un chef pour préparer les plats à livrer dans les entreprises. “Cela nous permettra de gagner en flexibilité et en réactivité, mais aussi d’être en contact direct avec les produits”. La start-up va aussi en profiter pour déménager à Molenbeek, où elle prévoit de s’installer à LionCity (ancien siège social de Delhaize).

guillement "Aujourd'hui, 75% de notre chiffre d'affaires provient des livraisons lors d'événements d'entreprises."

Freddy met Curry, qui occupe actuellement neuf personnes (hormis des stagiaires), a connu une accélération de ses activités depuis un an grâce à un élargissement de son service traiteur éco-responsable aux événements d’entreprises. Jusque-là, la start-up s’était focalisée sur la livraison de repas aux réunions d’équipes. En février, elle a aussi ouvert un stand au Wolf Food Market, lieu très prisé au centre de Bruxelles. “Aujourd’hui, 75 % de notre chiffre d’affaires provient des livraisons lors d’événements, indique le CEO. Nous avons remporté des appels d’offres qui nous permettent d’être le service traiteur de quatre salles d’événements sur Bruxelles. On est aussi le fournisseur de Hub Brussels et de certains cabinets ministériels”. Dans le privé, Freddy met Curry livre notamment chez Veepee, Netflix, Decathlon, Marsh, … Le tout livré par vélo-cargo !

Levée de fonds en cours sur Lita.co

En termes de chiffre d’affaires, Freddy met Curry est passé d’un revenu assez modeste de 50.000 euros sur la période 2020-21 à près de 300.000 euros l’an dernier. L’objectif, pour la fin de cette année, est d’atteindre 1,2 million d’euros. C’est pour soutenir cette accélération des ventes que Freddy met Curry a lancé, le 24 avril, une levée de fonds sur la plateforme de financement participatif Lita.co. Avis aux amateurs : l’investissement dans des actions Freddy met Curry est éligible au tax shelter (réduction d’impôt de 25 % sur le montant investi). La start-up espère lever 320.000 euros d’ici le 24 juin (https://be.lita.co/). Ces fonds doivent aider Freddy met Curry à recruter, à s’équiper et à alimenter la croissance des ventes.

Un dernier mot : c’est quoi, au juste, un traiteur durable ? Freddy met Curry ne travaille qu’avec des produits issus du circuit ultracourt afin de réduire au maximum l’impact carbone et les distances de livraison. La majeure partie des livraisons sont effectuées par vélo-cargo afin d’éviter l’émission de CO2. Les recettes sont végétariennes et de saison. Enfin, Freddy met Curry revendique le zéro-déchet via un approvisionnement en vrac et l’utilisation de bocaux en verre récupérés après chaque consommation.

Et pourquoi Freddy met Curry ? “C’est catchy, non ?”, réplique, tout sourire, Jérémie Lambin. Lequel ajoute que le nom a été choisi en hommage à un membre de sa famille décédé peu de temps avant la création de la start-up.