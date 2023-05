L'Inde devient aussi un géant de l'industrie automobile

Mais il ne faut pas oublier l’Inde, un pays vers lequel de nombreux constructeurs européens et asiatiques ont mis le cap au fil des années. Si le Chinois BYD, présent en Europe depuis quelques mois, propose déjà une voiture électrique à quelque 13 000 euros – la Seagull ou Mouette – sur son marché domestique, le groupe Stellantis (Peugeot, Citroën, Opel, Fiat,…) évoque l’idée d’exporter vers l’Europe un véhicule électrique à bas prix fabriqué en Inde.

La logique ? “Jusqu’à présent, l’Europe n’est pas en mesure de fabriquer des véhicules électriques abordables”, avait déclaré à l’automne dernier le directeur général du groupe, Carlos Tavares, alors que des marques comme Renault, VW, Skoda et Cupra annoncent de tels véhicules pour 25 000 euros à l’horizon 2025.

Mais voilà, Citroën commercialise depuis peu une ë-C3 conçue et fabriquée en Inde pour un prix légèrement supérieur à 13 000 euros. “Nous disposons d’une base de production à des coûts compétitifs pour éventuellement exporter depuis l’Inde vers une Europe où la classe moyenne aura besoin d’une offre électrique abordable”, a-t-il encore évoqué fin février, lors de la présentation du véhicule en Inde. Certes, le prix serait bien plus élevé en Europe, notamment pour satisfaire des normes de sécurité plus drastiques. La tentation n’en est pas moins bien présente.

Ce ne serait pas la première fois qu’une voiture “made in India” ferait parler d’elle : voilà 15 ans, le constructeur Tata ambitionnait de révolutionner le monde avec des ventes annuelles d’un million de sa voiture à 1 500 euros. Ce fut un flop magistral.

Le groupe Tata est toujours bien présent, mais s’est fait progressivement damer le pion par le japonais Suzuki, qui s’est associé au groupe Maruti, et même par Hyundai. Maruti Suzuki est le leader du marché avec plus de 40 % des ventes dans le segment des voitures pour particuliers.

Suzuki, comme bien d’autres constructeurs, a mis le cap sur l’Inde pour deux bonnes raisons : la main-d’œuvre y est bien moins coûteuse et le marché intérieur est forcément vaste pour une population de plus du milliard d’habitants, même si le gros des ventes de véhicules reste encore les deux et trois roues. L’an dernier, quelque 3,8 millions de voitures neuves ont été vendues. Un record absolu.

C’est donc un marché sur lequel toutes les marques se positionnent. L’Alliance Renault Nissan dispose d’un site de production dans l’État du Tamil Nadu depuis plus de 15 ans. “L’Inde est un marché clé pour Renault Group”, rappelait en février François Provost, directeur du développement international. Les deux partenaires ont d’ailleurs annoncé un investissement de plus de 500 millions d’euros, notamment pour produire des voitures électriques destinées au marché local et à l’exportation.

Le groupe VW, pour sa part, possède deux usines en Inde pour une production de 240 000 véhicules (Volkswagen, Audi et Skoda). VW et le groupe indien Mahindra ont encore signé en 2022 un accord visant à accélérer l’électrification du marché local.

Être présent en Inde, c’est aussi le meilleur moyen d’y vendre des voitures électriques en évitant des taxes très élevées sur l’exportation de tels véhicules alors que le pays veut électrifier le parc de véhicules.

Si les usines indiennes alimentent le marché local, les exportations commencent toutefois à prendre leur envol avec une croissance de 15 % entre les années fiscales 2021-2022 et 2022-2023 : elles sont passées de 577 000 (sur une production totale de 3,65 millions) à 662 000, principalement vers l’Amérique latine, l’Asie, l’Afrique et le Moyen-Orient. VW, par exemple, a exporté 27 000 véhicules, soit un peu plus de 10 % de sa production, selon les données du Siam (Society of Indian Automobile Manufacturers), Le roi de l’export est également Maruti Suzuki, avec plus de 250 000 véhicules exportés. La production locale du Suédois Volvo est réservée au marché indien et ne part pas à l’export.

L’Inde est également un marché vers lequel des marques comme BMW et Mercedes se tournent de plus en plus. Le constructeur bavarois a vendu 11 268 voitures l’an dernier, soit une progression de plus de 36 % sur un an. Pour Mercedes, les ventes ont même grimpé de 41 % pour atteindre un record de 15 822 véhicules.

Le potentiel est gigantesque.