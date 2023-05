Louer et partager sa voiture est le modèle de Lynk & Co

C’est, en fait, le but recherché. “Lynk&Co, c’est plus la marque d’un mode de vie qu’une marque de voiture”, explique Gert Vandermeulen, chargé des relations publiques. Alors, quand on pousse la porte du 18 Drukkerijstraat, c’est plutôt pour prendre un verre ou café dans un bar sympa ou acheter l’un des objets design exposés. “Tous ces produits sont durables”. C’est du savon d’Espagne, des verres venant de Suède. Il y a aussi des vêtements et des valises. Des séances de yoga sont organisées et un espace de co-working est proposé.

Et puis, quand même, une voiture, que l’on découvre derrière le bar. “Cela peut paraître paradoxal, mais le but de Lynk&Co n’est pas de vendre des voitures pour vendre des voitures mais de s’assurer que ces voitures sont utilisées de manière plus efficace. Le coeur de l’action, c’est la communauté. C’est pourquoi la voiture est toujours exposée à l’arrière du club, jamais à l’avant. Les personnes au bar s’en étonnent et demandent de quoi il s’agit et s’informent”.

Voiture hybride

Bien sûr, vous pouvez acheter une Lynk&Co 01 (46 000 euros), mais vous pouvez aussi la louer sur base mensuelle et la mettre dans les deux cas en location auprès des membres de ladite communauté. Cette démarche n’est pas encore majoritaire.

La quasi-majorité des personnes qui roulent en Lynk&Co la louent. “C’est 550 euros par mois, et cela comprend les assurances et les taxes. Toutes les options sont comprises. Vous devez uniquement payer l’électricité et l’essence”, ajoute-t-il. La Lynk&Co est en effet une voiture hybride, bénéficiant d’une autonomie de quelque 70 kilomètres avec la batterie.

Cette location est très flexible. “Vous pouvez la louer pour un mois”. C’est assez fréquent en période de vacances, mais il vaut mieux ne pas s’y prendre à la dernière minute. Le tout est de ne pas oublier de résilier le contrat dans les temps. Votre kilométrage maximum par mois est de 1250 kilomètres par mois. En cas de dépassement, c’est 16 cent en plus par kilomètre.

L’intérêt de Lynk&Co, c’est donc de pouvoir prêter le véhicule aux membres de la communauté, forte actuellement de 15 000 membres. “Vous pouvez le faire pendant que vous êtes au travail ou à la maison, bref, quand vous n’avez pas besoin de votre voiture”. Et cela rapporte de l’argent : il n’y a pas de grille officielle, mais Lynk&Co évoque un tarif entre 8 et 12 euros de l’heure de 35 euros la journée en Belgique. “C’est un montant indicatif”. Aux Pays-Bas, c’est très courant. “Certains conducteurs récupèrent plus d’argent que le montant de leur location mensuelle”, sourit Gert Vandermeulen. C’est en tout cas très facile car la voiture est accessible via l’app. De plus, “quand vous la prêtez la voiture via notre app, les kilomètres parcourus n’entrent pas en compte pour le quota mensuel”.

Partir en vacances?

Reste que partir sur la route des vacances avec ce quota mensuel de 1 250 kilomètres n’est pas vraiment intéressant pour les destinations lointaines. Dans les faits, rien ne vous empêche actuellement de louer votre Lynk&Co à un membre de la communauté qui, heureux hasard, se trouve justement à vos côtés dans la voiture, et ce pour le tarif que vous décidez. “Lynk&Co n’intervient pas dans le système de location et ne prend pas de commission sur la somme payée”.

À l’avenir, cela pourrait bien entendu changer, car Lynk&Co, une marque du groupe chinois Geely, est encore en phase de lancement en Europe et en Belgique, où elle est présente depuis deux ans, maintenant. Depuis lors, près de 3 000 véhicules ont été immatriculés, selon les statistiques de la Febiac, la Fédération belge de l’Automobile et du Cycle, dont 718 sur les quatre premiers mois de 2023, ce qui place Lynk&Co à la 29e position sur le marché derrière DS et devant Alfa Romeo.

Le déplacement à Anvers s’impose si vous voulez la voir et l’essayer. Il y a un club en Belgique, et il n’y en aura pas deux. Si vous pouvez l’acheter ou la louer en ligne, la prise en main se déroule aussi dans la métropole du Nord. Il vous en coûtera 150 euros pour la recevoir devant votre porte.

Le choix d’Anvers s’explique par la présence d’un public plus accro à ce genre de proposition. Les zones de concentration du parc sont Anvers, Bruxelles et Malines.

La cousine de la Volvo XC40

Un seul modèle est disponible en Belgique, le 01. C’est toujours le bleu qui est exposé. “Le bleu permet de nous démarquer. Le noir est plus commun”. Et pourtant, en noir, elle fait penser à la Porsche Cayenne, assure-t-il. Le noir est en tout cas plus populaire à Bruxelles et le bleu à Anvers.

La 01, c’est aussi la cousine de la Volvo XC40, qui appartient aussi au groupe Geely. “La Volvo vous coûtera 10 000 euros de plus si vous prenez toutes les options que nous offrons”. Si Lynk&Co se présente comme une marque suédoise, comme Volvo, ses véhicules sont bel et bien fabriqués en Chine, même si, dans un premier temps, l’usine Volvo de Gand avait été envisagée pour accueillir cette production.

Un modèle électrique est attendu en Europe en 2024, mais pourrait être retardé en Belgique en raison d’une infrastructure qui n’est pas encore suffisamment développée.