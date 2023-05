Silence, la nanocar dont vous pouvez emporter la batterie

Avec son look fun et décalé, l’Ami de Citroën a donc permis depuis deux ans à ce créneau de retrouver une nouvelle jeunesse, même si ce véhicule électrique est bien un quadricycle et non une voiture en tant que telle, avec là encore une vitesse de pointe ne dépassant pas les 45 km/h.

Depuis lors, plusieurs nouvelles microvoitures électriques sont présentes sur le marché belge dont la Microlino, une voiture suisse fabriquée en Italie, et la Silence, conçue et fabriquée en Espagne, qui ont d’ailleurs eu les honneurs du dernier salon de l’auto.

Toutes deux sont adossées à deux grands groupes pour leur distribution en Belgique : c’est D’Ieteren (importateur de VW, Skoda, Audi, Porsche,…) pour Microlino et Astara (importateur de Hyundai, Suzuki, MG,…) pour Silence.

Astara passe d’ailleurs à la vitesse supérieure avec l’ouverture de son premier Urban Store, situé dans le bâtiment de la Gare Maritime à Bruxelles, qui, à lui seul, vaut d’ailleurs une visite. Le lieu choisi pour cette première est tout un symbole : la rénovation du site a été placée sous le sceau de la durabilité. Et la société Silence, justement, propose une mobilité électrique et partagée.

”Nous sommes une entreprise de mobilité urbaine”, explique l’un des représentants du fabricant. La mobilité a débuté par une offre de motos électriques. Elle se complète par la SO4, une nanocar aux dimensions très compactes : 2,28 m de long pour 1,29 m de large et 1,59 m de haut. C’est donc deux places dans l’habitacle, comme tel est d’ailleurs le cas pour l’Ami et la Microlino.

45 ou 85km/h

Le prix débute à 16 285 euros : c’est la version bridée à 45km/h. Il y a aussi un modèle pouvant atteindre 85km/h. “Nous ne sommes ni les moins chers, ni les plus chers de la catégorie, mais nous proposons le meilleur rapport qualité/prix”.

La SO4 n’est toutefois pas une microvoiture de plus. Ses deux batteries sont amovibles – un trolley intégré permet de la déplacer- et peuvent être rechargées sur une simple prise électrique chez vous. Pas besoin d’une borne de recharge. La batterie fait quand même son poids – 40 kilos- : difficile de la recharger dans son appart si vous habitez au 3e sans ascenseur.

L’autre avantage de ces batteries, c’est qu’elles peuvent être placées sur l’une des motos Silence. “Comme ces batteries sont compatibles, nous pouvons proposer la vente conjointe de ces deux véhicules”, explique Maaike Van den Berghe, Brand Manager Silence. Les prix sont compris entre 5 585 et 8 585 euros selon la moto et sa version. “Les personnes qui roulent en speedelec sont notre public cible. Vous avez des speedelec à plus de 8000 euros, soit le même prix que notre scooter le plus cher”.

2023 s’annonce en tout cas comme “l’année de l’expansion” grâce au rachat d’une ancienne usine de Nissan, près de Barcelone. Ce rachat va permettre à Silence de porter sa capacité de production annuelle à 100 000 unités, motos et nano, par rapport une demande globale de 12 800 unités l’an dernier “Nous avons en fait produit notre premier scooter électrique en 2012. Notre rachat voilà deux ans par le groupe espagnol Acciona nous a donné plus de muscles pour croître ? Nous avons consolidé l’année dernière notre réseau de distribution en Europe. Il y a une très forte demande pour la voiture. Nous allons en 2023 toutes les vendre avant de les produire”, évoque encore le représentant de Silence.

Développements futurs

L’expérience menée en Espagne permet d’anticiper déjà de futurs développements de l’offre, attendus fin 2023 ou début 2024 en Belgique. Vous pouvez par exemple acheter un véhicule de la gamme, sans la batterie. Le scooter SO2 est ainsi proposé à partir de 3190 euros en Espagne, contre un prix d’achat entre 5585 et 5885 euros chez nous avec batterie chez nous. Cette batterie, il faudra quand même la louer. Elle pourra être rechargée dans uns station Silence. L’application permettra de la prêter à distance. “Vous pouvez partager votre scooter avec un ami car il peut être déverrouillé à distance. La mobilité partagée, c’est le futur”, complète la Brand Manager.

Le futur, c’est aussi l’ouverture d’autres sites au cours des prochains mois. “Ces véhicules, il faut les montrer au public”, explique Olivier Sermeus, CEO d’Astara Western Europe. Et aussi les essayer. Les Wallons devront un peu patienter : les ouvertures actuellement prévues sont uniquement en Flandre. “Nous avons des candidats, mais rien de signer à ce jour”.