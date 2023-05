Holifresh s'offre un coup de boost financier pour accélérer sa croissance en Europe

Holifresh, dont la création remonte à 2017, est spécialisée dans le contrôle de la chaîne du froid (congélateurs, frigos, chambres froides) et d’autres paramètres critiques (température, humidité, consommation d’énergie, CO2…) pour le compte d’entreprises du secteur alimentaire. Les solutions de Holifresh sont basées sur l’Internet des Objets et des capteurs connectés. Ces capteurs collectent et analysent, en temps réel, un ensemble de données que les entreprises doivent légalement respecter. La jeune pousse brabançonne propose aussi des solutions digitales pour répondre à différentes obligations imposées par les autorités sanitaires (plan de nettoyage, traçabilité des produits, …). Actuellement, de très nombreuses entreprises effectuent encore toutes ses tâches fastidieuses de façon manuelle.

Le fonds belge Akiles monte à bord

Pour boucler son deuxième tour de table en sept ans, Holifresh a pu compter sur le soutien financier de ses investisseurs historiques, dont WE Digital DeepTech (fonds W.IN.G. by Digital Wallonia), ainsi que sur Akiles, nouveau venu au sein de l’actionnariat de Holifresh. Akiles est un fonds d’investissement belge créé par Christophe Rousseaux, ancien fondateur et CEO d’Immoweb. Avec cette levée de fonds, Holifresh se donne les moyens d’accélérer son développement, d’une part en améliorant et en élargissant ses solutions, d’autre part en renforçant sa présence sur les marchés nationaux et internationaux.

Si Holifresh a connu un ralentissement de ses activités lors de la crise du Covid, elle a connu un net rebond depuis l’année dernière. “Nous avons enregistré une croissance de nos revenus supérieure à 80 % en 2022 (contre +30 % en 2021, NdlR). Pour cette année, on prévoit un doublement de notre chiffre d’affaires. Nous prévoyons aussi un doublement de notre effectif à un horizon compris entre 12 et 18 mois”. Si Julien Finet ne veut pas communiquer de montants, il explique que Holifresh a connu un excellent début d’année grâce à la signature de contrats avec de “très belles enseignes”. C’est le cas de Sodexo (Belgique et Luxembourg) et de la chaîne de restauration Hawaiian Poké Bowl.

guillement "Nous avons des clients dans dix pays. Ce sont principalement des pays européens, mais nous avons aussi une implantation en Afrique."

Le portefeuille de Holifresh comprend aussi des groupes tels que Compass et Autogrill (dont les enseignes Starbucks, Panos et Le Pain Quotidien). Holifresh est également active dans le secteur de la distribution, avec des clients comme Färm, Cora, Sligro (Metro et Makro), ainsi que des franchisés Carrefour et Delhaize. “Nous avons des clients dans dix pays, souligne Julien Finet. Ce sont principalement des pays européens, mais nous avons aussi une implantation en Afrique”. Holifresh continue à s’étendre puisque, depuis le début de cette année, l’entreprise se développe en Italie.