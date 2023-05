"Il faut voir le licenciement comme une opportunité"

C'est dans le marketing et la vente que ce licencié en psychologie (formation complétée par un graduat en économie et une licence spéciale en marketing) débute sa carrière. Chez Mars tout d'abord, chez Pepsico ensuite. "Je suis encore assez fier d'avoir lancé en 1998 la marque Doritos sur le marché belge."

Des pages et des pages d’annonces

En 1999, il s'oriente vers les ressources humaines et la vente d'annonces de recrutement, comme directeur de Jobat. "C'était les tout débuts de la digitalisation, qui allait permettre de remplacer les annonces papier. À l'époque, on avait encore des pages et des pages d'annonces dans les journaux", se souvient Geert Volders.

Après trois ans, il quitte Jobat pour développer la division consultance d'Acerta. "Parmi d'autres services, nous proposions de l'outplacement. Nous étions confrontés au licenciement de travailleurs de plus de 45 ans. Il était logique d'offrir ce service." Il part ensuite chez Ascento où il est à nouveau question de repositionnement de marques - "Je suis très attaché aux marques fortes" - et de développement d'un outplacement plus qualitatif. En 2020, juste avant le premier confinement, il rejoint la société de consultance BDO comme partner. Il y mène notamment des projets pour guider les organisations dans leur stratégie de travail hybride (au bureau et en télétravail) avec des questions liées au leadership, à la confiance, à la connectivité,

Cette dualité entre le présentiel et le distanciel, on la retrouve aussi dans l'outplacement. "La digitalisation répond à une demande des candidats. Mais le grand défi est de l'humaniser. Les contacts humains restent essentiels dans notre métier", assure Geert Volders, qui a entre autres pour mission de poursuivre la digitalisation des services de Right Management. "Nous proposons à nos candidats, essentiellement des employés et cadres, un support digital. Nous les encourageons à l'utiliser. Le travail hybride est devenu la norme. l'outplacement doit aussi être hybride", assure Geert Volders, qui pointe aussi un atout de Right Management : faire partie d'un réseau international au sein d'un groupe mondial. "Nous devons apprendre à nos candidats à élargir leurs horizons de recherche et ne pas se limiter à la Belgique. Les technologies permettent de travailler pour un employeur dans un autre pays." La plateforme mise à disposition des candidats leur offre d'ailleurs une vue sur tous les jobs à l'international.

Une réorientation

"Il faut voir le licenciement comme une opportunité pour le candidat de prendre le temps de faire un bilan de son parcours, de se lancer dans une nouvelle formation, de se réorienter. Notre but n'est pas d'aider le candidat à retrouver nécessairement un job le plus vite possible mais un nouveau projet à long terme. Lui trouver n'importe quel job en deux mois, c'est réfléchir à court terme", estime le patron de Right Management, qui accompagne quelque 1 500 travailleurs par an, parmi lesquels 120 executives et 480 professionnels (experts ou manager de première ligne).

Pour les entreprises, si proposer l'outplacement est une obligation dans certains cas, c'est également une opportunité de se démarquer. "De plus en plus de sociétés estiment que cela fait partie de leurs responsabilités. Offrir un outplacement, c'est bien traiter les travailleurs licenciés. C'est bon pour l'image de la société mais aussi pour les collaborateurs qui restent dans l'entreprise."

S'il défend - assez logiquement - l'outplacement, Geert Volders insiste sur l'importance de la mobilité interne. "Avant de licencier quelqu'un, il faut voir s'il n'est pas possible de lui trouver un poste ailleurs dans l'organisation. Nous avons de plus en plus de demandes de clients pour ce type de réorientation."

Reclassement professionnel

L'outplacement, ou reclassement professionnel, est "un ensemble de services et de conseils de guidance fournis individuellement ou en groupe par un prestataire de services, pour le compte d'un employeur, afin de permettre à un travailleur de retrouver lui-même un emploi ou de développer une activité professionnelle en tant qu'indépendant". C'est une obligation légale en Belgique pour tout employeur qui licencie un travailleur de plus de 45 ans et/ou qui a 30 semaines de préavis et en cas de licenciement collectif. Un employeur peut aussi décider d'offrir volontairement un reclassement.

Du "hot yoga"

Estimant qu’il “faut rester actif”, Geert Volders est un adepte du jogging. Pour se détendre, il adore le hot yoga qu’il pratique deux fois par semaine. “C’est un yoga qui se fait dans une salle chauffée à 40 degrés. On transpire. Cela détoxifie le corps et me donne beaucoup plus d’énergie que le yoga classique.”

En quelques dates

1963 : Naissance de Geert Volders à Diest.

1988 : Diplômé en psychologie de la KULeuven, il débute de sa carrière en marketing&sales, chez Mars d’abord puis chez Pepsico.

1999 : Directeur général de Jobat.

2003 : Directeur d’Acerta Consult.

2013 : Directeur d’Ascento.

2020 : Partner chez BDO.

Avril 2023 : Directeur de Right Management Belgium.