"Les femmes entrepreneures restent sous-représentées dans les secteurs les plus lucratifs"

L'entrepreneuriat semble même moins attrayant qu'auparavant : parmi les femmes qui ne sont pas chefs d'entreprise, seules 32 % aspirent à le devenir (contre 44 % des hommes qui ne sont pas chefs d'entreprise). Pour 38 % des femmes qui veulent devenir entrepreneurs, les risques de l'entrepreneuriat l'emportent sur les avantages. "En outre, si 46 % des femmes entrepreneurs trouvent du plaisir à être leur propre patron, seules 7 % d'entre elles estiment que l'entrepreneuriat est une expérience merveilleuse."

Plus négatifs qu’avant

En cette période d’incertitude, les entrepreneurs belges, hommes et femmes, semblent plus négatifs qu’auparavant. Ainsi 74 % des femmes et 67 % des hommes reconnaissent que l’inflation a rendu l’entrepreneuriat plus risqué. Plus de la moitié d’entre eux trouvent que l’entrepreneuriat est plus compliqué (64 % des femmes entrepreneurs et 65 % des hommes entrepreneurs) et qu’il demande plus de temps et d’énergie (respectivement 51 % et 66 %). En outre, un nombre important d’entre eux considère que l’entrepreneuriat est décourageant à l’heure actuelle (55 % et 44 %).

"Les femmes belges semblent avoir du mal à identifier des modèles féminins. C'est assez spécifique dans notre étude", indique encore Chloé Stefani.. Si elles pensent que pour devenir entrepreneur, il est important d'avoir un modèle à suivre, seules 19 % d'entre elles sont capables de citer des femmes entrepreneurs en Belgique. "C'est un point sur lequel il faut travailler."