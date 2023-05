Comment la "logique d’effectuation" permet aux entrepreneurs d'échouer

Au fil de son étude, elle a réalisé une particularité étrange dans la logique de leurs raisonnements. Les managers fonctionnaient en logique "causale", qui est celle de monsieur et madame tout le monde, et qui consiste à se fixer des objectifs et à chercher des moyens pour les atteindre. Les entrepreneurs, quant à eux, réfléchissaient dans ce qu’elle a appelé une logique "effectuale", ou d’"effectuation", caractérisée par une grande attention à la situation existante, aux moyens disponibles et à l’importante de choisir les effets que ces moyens permettent d’atteindre.

Le but n’est pas ici de rentrer dans cette étude bien intéressante, que vous pourrez retrouver par ailleurs (notamment sur effectuation.org), avec cinq principes et comportements de l’entrepreneur.

Ce que Sarasvathy a mis en évidence, comme deuxième de ces principes, c’est le raisonnement en "perte acceptable". On envisage souvent plusieurs scénarios pour développer une affaire, avec des degrés divers d’ambition : on investit un peu, pour démarrer calmement, ou bien davantage, en visant une affaire plus profitable.

L’entrepreneur en logique d’"effectuation" ne va pas se leurrer sur l’éventuel bénéfice plus important de la piste qui l’amènerait à dépenser davantage : il va réaliser que les revenus sont incertains, alors que les coûts eux, sont nécessaires. Et surtout se focaliser sur les dépenses, de manière à les contenir dans une fourchette acceptable… même en l’absence quasi-totale de revenus.

C’est là que l’on voit beaucoup d’entrepreneurs pécher par optimisme : viser plus ambitieux certes, mais avec un niveau de dépenses qu’ils ne peuvent se permettre et boire un bouillon d’autant plus amer en cas d’échec.

Une leçon de prudence qu’il est utile de prendre en compte.