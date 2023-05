"I've got the Fiber" : Poussée de fièvre pour la fibre de Proximus

Pour convaincre des avantages de sa technologie qualifiée de "réseau internet du futur", l’opérateur a récemment lancé une grande campagne de communication toute en musique, histoire de donner le ton au mode de vie que la fibre peut offrir à ses utilisateurs.

"Une invitation à régner sur sa maison et sur son réseau"

Intitulée I've got the Fiber, ladite campagne aligne en effet la fibre de Proximus sur la rythmique irrésistible du hit Fever de Peggy Lee, revisité par la jeune artiste belge Rori qui vient d'ailleurs de sortir son premier EP (Extended Play, soit un enregistrement étendu par rapport au single), Ma saison en enfer. "Sa voix puissante matche parfaitement avec l'empowerment que nous souhaitions donner à notre campagne", indique l'agence.

Déclinée en radio, la musique de ce Fever/Fiber prend vie dans un spot TV joliment réalisé et produit par Brice VDH (clippeur primé aux Victoires de la Musique pour Nous de Julien Doré, qui travaille également pour Angèle, Roméo Elvis, Clara Luciani, Girls in Hawaii, etc.) et Disturb Studio, la maison de production de la fratrie Emeline et Julien Fouya. Le film met en scène une mère de famille hyperconnectée, dynamique et manifestement heureuse, qui multiplie les activités avec aisance et fluidité, et ce, grâce à la fibre que Proximus décrit comme "une véritable invitation à régner sur sa maison et sur son réseau, peu importe sa situation familiale ou ses besoins".

La campagne est également visible sur TikTok où des créateurs proposent des contenus plus éducatifs sur les bénéfices de la fibre. On évoque aussi un prochain remake à destination des petites et moyennes entreprises.