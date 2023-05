Cowboy va faire son entrée chez les marchands de vélos

Cette stratégie ne sera bientôt plus de mise. Les clients pourront en effet bientôt se rendre chez des marchands de vélos pour se procurer un Cowboy. L’entreprise belge a pris la décision de construire un réseau de revendeurs. Il sera possible d’y tester et d’acheter les modèles C4 et C4 ST, mais aussi d’y faire l’entretien et les réparations. Les clients existants auront désormais deux options pour l’entretien et la réparation de leur vélo : soit le service de mécanique mobile qui se rend à leur domicile, soit chez un partenaire de Cowboy dans leur région.

À lire aussi

L’ambition de Cowboy est de recruter 300 partenaires commerciaux dans 60 villes européennes d’ici à la fin de l’année. Ces partenaires seront recrutés au sein des cinq principaux marchés de Cowboy : Belgique, France, Pays-Bas, Allemagne et Royaume-Uni. Une fois sélectionnés, les distributeurs partenaires bénéficieront d’un gestionnaire de compte Cowboy dédié et d’une formation complète sur les réparations et l’entretien afin de devenir des partenaires certifiés.

Achat et service après-vente en magasin

“En amont de ce lancement, nous avons testé notre offre auprès de plus de 80 partenaires à travers l’Europe, alliant la distribution et le service après-vente, et nous sommes très satisfaits des résultats obtenus jusqu’à présent. La croissance rapide observée au cours de cette période s’est révélée significative”, explique Adrien Roose CEO et cofondateur de Cowboy.

guillement "Le site web de Cowboy sera bientôt doté d'une liste permettant aux clients de trouver un partenaire local."

À ce stade, Cowboy reste discret sur l’identité des premiers partenaires recrutés et certifiés par la marque. “Pour la Belgique, il y a actuellement une dizaine de partenaires commerciaux en formation, situés dans la périphérie de Bruxelles et d’Anvers. Le site web de Cowboy sera bientôt doté d’une liste permettant aux clients de trouver un partenaire local”, indique une porte-parole de l’entreprise. L’objectif est de créer une densité géographique telle que 95 % des clients puissent trouver un partenaire Cowboy dans un rayon de 50 km maximum. Les prix de vente dans le réseau physique seront identiques à ceux pratiqués en ligne.

En adoptant une stratégie de vente omnicanale, Cowboy espère attirer une clientèle au-delà des centres-villes et des principaux marchés de la marque. Après des années 2020 et 2021 compliquées (la crise sanitaire a considérablement perturbé la chaîne d’approvisionnement), Cowboy a pratiquement triplé son chiffre d’affaires, en 2022, à 41 millions d’euros. L’entreprise a toutefois creusé sa perte nette, dans le même temps, à 31,9 millions.