La nouvelle Timmermans Kriek contient désormais... du poivre

C'est aussi le lancement d'une gamme Fruit&Spice Lambicus plus particulièrement destinée "à une nouvelle génération de consommateurs qui adore l'innovation", selon Anthony Martin, propriétaire.

Bières fruitées

Timmermans, c'est en fait la plus ancienne brasserie de lambic au monde. Et le lambic n'est pas une bière comme les autres : "Il doit son goût spécifique à la fois aux types de céréales utilisées (froment et orge) et aux micro-organismes présents dans la vallée de la Senne (dont les levures Brettanomyces lambicus et Brettanomyces bruxellensis) qui entraînent la fermentation", rappelle la brasserie Timmermans, située en Brabant flamand à Itterbeek, aux portes de Bruxelles. La production annuelle varie entre 20 000 et 25 000 hectolitres.

Le lambic est ensuite associé à des framboises, fraises, prunelles, pêches ou cerises pour proposer des bières fruitées. Avec, désormais, une touche particulière : "Une pincée de poivre noir a été ajoutée à la Timmermans Kriek pour lui conférer plus de 'punch', tandis que la cardamome rehausse avec subtilité le goût de la Timmermans Pêche", explique le brasseur.

Le thym est, lui, associé à la bière à la fraise alors que l’hibiscus se retrouve dans la Timmermans Framboise.

Les Wallons préfèrent plutôt la pêche tandis que les Flamands optent pour la Kriek, alors que le gros des consommateurs se retrouve à Bruxelles et dans le Pajottenland (une partie du Brabant flamand).

La Oude Gueuze bonifie pendant 20 ans

"Une nouvelle génération, les 25-40 ans, s'intéresse au lambic, explique Sarah Pirlot, Brand Manager. Nous voulons proposer une bière qui correspond à une génération à la recherche d'expériences gustatives originales tout en restant fidèle à nos racines : une brasserie authentique."

Le lambic a pourtant connu chez nous des temps difficiles. "En Belgique, nous notons une renaissance du lambic ces dernières années avec un saut de génération." Il est apprécié aux États-Unis, en Grande-Bretagne ou encore en Chine.

Timmermans, c’est aussi bien d’autres propositions que les bières fruitées, qui sont plutôt consommées par les femmes en Belgique.

C'est par exemple la Lambicus Blanche : "C'est une bière lambic plus accessible au niveau du palais. C'est une belle porte d'entrée dans le monde du lambic", souligne Sarah Pirlot. Elle est désormais disponible en bouteille de 33 cl, comme la Kriek Retro et la Faro.

Ce sont encore les Oude Gueuze et Oude Kriek. "C'est en soi un marché de niche, mais c'est aussi un marché de connaisseurs." La Oude Gueuze, refermentée pendant quatre mois en bouteille, continue même à bonifier pendant 20 ans. Pour les connaisseurs… patients.