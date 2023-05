Mission économique au Sénégal : 1 250 rencontres business prévues pour les 150 entreprises belges qui ont fait le voyage

Ce jour-là doit, s'il n'est pas une nouvelle fois reporté, se tenir dans la capitale le procès de l'opposant et candidat déclaré à la présidentielle de l'an prochain, Ousmane Sonko. Le maire de Ziguinchor (Casamance, au sud du Sénégal) est poursuivi pour viols et menaces de mort sur une employée d'un salon de beauté de la capitale, des faits qu'il a toujours réfutés et qui ne sont pour lui qu'un coup monté pour l'empêcher de concourir à l'élection de 2024.

Mardi dernier, juste avant que le procès ne soit reporté d'une semaine, de vives tensions ont éclaté à Ziguinchor, mais aussi à Dakar. Trois jeunes sont morts, et bien que les autorités n'aient pas imputé directement ces décès aux troubles, ils les ont placés dans ce contexte, selon l'AFP.

Parmi les membres sénégalais de la mission, c'est l'espoir d'un nouveau report qui domine, l'événement ne devrait ainsi pas perturber les multiples activités de la délégation, ni les 1.250 rencontres en B2B, parfois sous forme de speed-dating, prévues lundi et mardi pour les plus de 150 entreprises belges qui ont fait le voyage. Plus d'un millier d'entrepreneurs sénégalais se sont inscrits pour les rencontrer, a précisé dimanche soir l'attaché économique et commercial à Dakar, Ivan Korsak.