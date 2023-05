Mission économique au Sénégal : “La princesse Astrid se montre discrète mais assure un rôle très important en coulisses”

Accompagnée de Hadja Lahbib, la ministre des Affaires étrangères (MR), Willy Borsus, le ministre de l’Économie wallon (MR) et Pascal Smet, secrétaire d’État bruxellois aux relations internationales (Vooruit), la Princesse Astrid a donc entamé son programme du lundi par une visite à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, car le développement des échanges dans l’Éducation est aussi l’un des points majeurs de cette mission.

"La princesse se montre discrète médiatiquement mais elle assure un rôle vraiment important en coulisses, elle travaille ses dossiers, elle facilite réellement les échanges et attire l’attention sur l’importance de développer des partenariats", nous glissait le ministre wallon dimanche, au détour d’une discussion, alors que toute la délégation arrivait au compte-goutte dans un hôtel au bord de mer. Un défilé de personnalités qui se faisait sous les yeux des nombreux milans noirs, des petits rapaces, qui survolent majestueusement l’hôtel quasiment en permanence, à l’affût.

guillement La Belgique est un marché trop petit, et même parfois trop compliqué.

D’une économie d’export à une économie d’implantation

"La Belgique est le sixième fournisseur du Sénégal et même le troisième européen", nous glisse Hadja Lahbib, la ministre des Affaires étrangères. Mais il y a de la marge pour faire beaucoup mieux, selon elle, d’où l’importance de cette mission.

Du côté des entreprises, on dénombre plus de 350 participants à la délégation. L’objectif est de nouer plus 1 000 prises de contact et créer davantage d’opportunités business. Certaines entreprises font même part d’un grand espoir, alors que "la Belgique est un marché trop petit, et même parfois trop compliqué", nous glisse un entrepreneur, qui espère signer un contrat à un million d’euros avec un partenaire privé sur place mais aussi décrocher un partenariat public avec l’État. Le chiffre qu’il lâche du bout des lèvres ? 25 millions d’euros. "On est sur un autre niveau", sourit-il.

Et si la Belgique exporte actuellement près de 80 % de sa production globale, elle vise aussi et surtout à développer l’implantation de ses entreprises directement à l’étranger, plutôt que de passer par le transport maritime de biens ou produits divers. C’est pour cela que des entreprises biotechs mais aussi actives dans la production de chaux ou l’énergie, comme Univercells, Carmeuse ou Umicore, font partie des entreprises déjà présentes sur place ou faisant partie des grands noms de la délégation.

La Chine, principale concurrente des partenaires européens

Si la France reste le premier partenaire économique du Sénégal – le fait de faire partie de la Francophonie étant un atout majeur -, la Chine a développé sa présence et ce de manière très intense ces dernières années. "Shopping mall", bâtiments, voies de transport, la présence chinoise est facilement décelable aux abords de l’aéroport et sur la route de la mer. Mais les relations avec l’Afrique se tendent légèrement, en particulier depuis que le pays asiatique réclame des remboursements de dettes aux pays africains. "C’est donc aussi l’occasion pour nous de développer des partenariats dans le cadre de nos lois, de nos règles disons… plus respectueuses. Des juristes belges travaillent avec des juristes sénégalais. On est dans une relation win-win et réellement plus éthique", commente à ce propos une personnalité de la délégation, en off.

Par ailleurs, même si le milliardaire français Vincent Bolloré a vendu ses activités portuaires en Afrique à son concurrent italien MSC, l’homme fait partie des figures européennes du business avec l’Afrique – malgré toutes les critiques qui vont avec. Alors, la Belgique a-t-elle une place à prendre, justement, dans cette compétition ?

Pour René Branders, le nouveau président de la FEB (Fédération des entreprises de Belgique), qui fait partie du voyage, il n’y a aucune hésitation à avoir. "La Belgique avance dans la discrétion. vous pouvez être Français et faire beaucoup de bruit", sourit-il, en taclant gentiment Vincent Bolloré, "nous, nous visons l’efficacité et l’impact. Nous ne voulons pas faire forcément de grosses affaires mais viser la résilience et la durabilité, développer un réseau de partenaires et développer notre business sur le long terme. Être discret permet parfois d’être très puissant", affirme-t-il, derrière ses lunettes teintées. À bon entendeur !