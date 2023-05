Playboy, le magazine choc d’un fils de conservateur excentrique

Un magazine choc

Le magazine Playboy est créé par Hugh Hefner au début des années 1950 à Chicago. Issu d’une famille de protestants méthodistes conservateurs, il fait des études de psychologie avant de lancer son entreprise d’édition HMH Publishing Corporation. Stag Party, The Gentlemen’s Club, Bachelor… Les premières idées de titre reflètent bien l’objectif du titre qui est de s’adresser aux hommes attirés par un style de vie libertin, festif et sensuel. Hefner et son associé Eldon Sellers financent les débuts du magazine au culot, en promettant aux marques un titre de presse sexy et novateur.

La couverture du premier numéro de Playboy paru en 1953, et une double page dédiée à Marilyn Monroe. ©Playboy

Le premier numéro sort le 1er décembre 1953, avec ni plus ni moins que Marilyn Monroe en couverture. Il titre Playboy, entertainment for men et contient les premiers nus de l’actrice en couleur dans la presse. C’est un succès immédiat. En quelques semaines, 50 000 exemplaires sont vendus et le second numéro paraît dès janvier 1954. Outre les photos de femmes nues, Playboy contient également des articles et des entretiens de fond sur la politique, la mode, le sport, la culture et l’art de vivre. Plusieurs auteurs célèbres y publient même des nouvelles comme Ian Fleming, Arthur C. Clarke, Vladimir Nabokov ou Margaret Atwood.

Le légendaire logo du magazine, un lapin stylisé de profil portant un nœud papillon, apparaît sur la couverture à partir du second numéro et a été choisi pour sa “connotation sexuelle humoristique”.

Le lapin de Playboy a été choisi pour "sa connotation sexuelle humoristique". ©Shutterstock

Dans les années 1950, Playboy choque une Amérique marquée par les valeurs familiales. Son modèle est en bref l’homme célibataire, bien sûr polygame, qui vit dans un penthouse rempli de nouvelles technologies. La “playmate” ou “Bunny girl” est multiple, à l’opposé de la femme au foyer typique.

Le manoir à 100 millions d’euros

En 1959, Hugh Hefner achète un manoir à Chicago. Il y développe un nouveau modèle de lieu érotique dans lequel vivent une trentaine de jeunes filles au milieu de meubles et décorations design. On y trouve une salle de tournage qui sert à alimenter le show télévisé Playboy Penthouse.

Hefner passe désormais son temps dans son lit, en pantoufles et robe de chambre, entouré de ses charmantes colocataires… En 1971, le fondateur de Playboy achète un second manoir de style néogothique-Tudor à Los Angeles, pour un million de dollars. Il y aménage notamment un jardin hippie rempli d’animaux en liberté, et une grotte inspirée de Lascaux où sont tournés plusieurs films érotiques. C’est dans ce manoir qu’il décédera en 2017, un an après l’avoir vendu en viager au fils de milliardaire Daren Metropoulos, pour 100 millions de dollars.

Le manoir Playboy à Los Angeles, dans lequel ont été organisées de nombreuses fêtes à connotation érotique. ©Playboy

Le début de la fin

Dans les années 1970, le magazine s’arrache à plus de 7 millions d’exemplaires à travers le monde. Il reste le leader du marché des magazines masculins jusqu’en 2004, où il vend près de 3 millions d’exemplaires par mois aux États-Unis. Mais au fil des années, Playboy subit la concurrence accrue d’autres titres comme Penthouse, Hustler, FHM ou Maxim. En 2009, le groupe Playboy affiche un déficit de plus de 8 millions de dollars et cède la majeure partie de la production du magazine à la société de média American Media Inc.

Dans les années 2010, victime de la concurrence d’Internet, le titre perd environ 7 millions de dollars par an.

Dans les années 2010, victime de la concurrence d’Internet, le titre perd environ 7 millions de dollars par an et doit passer d’une publication de 10 à 6 numéros par an. En 2016, Playboy tente pendant un temps d’arrêter… les photos dénudées ! Sans succès, évidemment. La diffusion tombe alors à quelques centaines de milliers d’exemplaires.

Par la suite, en mars 2020, le Covid finit d’achever le magazine qui met fin à son édition imprimée après 66 ans de parution. Ce n’est qu’au mois de mars dernier que Playboy est relancé sous la forme d’un magazine 100 % numérique, avec un modèle d’abonnement.

La couverture du premier numéro du nouveau Playboy 100% numérique paru le 13 mars 2023. On y voit la mannequin et actrice Amanda Cerny. ©Playboy

A noter que des versions papier de Playboy ont été relancées de manière ponctuelle dans certains pays, comme par exemple en France en trimestriel depuis août 2020. Le magazine a d'ailleurs beaucoup fait parler de lui avec la parution du numéro 12 en avril dernier, avec en couverture la Secrétaire d'Etat à l'économie sociale française Marlène Schiappa. Le magazine de charme se serait écoulé dans l'Hexagone à 100.000 exemplaires en à peine trois heures !

Le numéro 12 de Playboy France avec Marlène Schiappa en couverture se serait vendu à 100 000 exemplaires en moins de 3 heures ! ©Photo News

Aujourd’hui au niveau mondial, le modèle économique a complètement changé et PLBY Group, Inc. tire l’essentiel de ses revenus de sa marque, qu’il vend sous forme de licence. Cela lui permet de générer environ 3 milliards de dollars par an.