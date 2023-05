L'accord, qui a été mené en collaboration avec Euracen, la chambre de commerce Europe-Amérique Centrale, ainsi que l'ambassade du Salvador à Bruxelles, a été officialisé vendredi dernier.

"Cet accord permettra non seulement d'accroître le tourisme au Salvador, mais va sans doute renforcer les relations commerciales entre les deux pays", se réjouit la compagnie belge.

"La signature de ce protocole stimulera le développement économique et se traduira par une relance du tourisme, de l'industrie aérienne et du commerce avec la Belgique et les destinations connexes", se félicite également la vice-ministre salvadorienne, citée dans le communiqué.

"Nous avons évalué les conditions dans ce pays pendant plusieurs mois, car nous avons besoin d'un point de relais avec l'Amérique Centrale et l'Amérique du Sud. Après toutes les analyses, nous avons pris cette décision et nous sommes convaincus que le Salvador est le bon endroit", explique Todd Hildreth, directeur commercial d'ASL AIrlines Belgium.