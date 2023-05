Avec l’arrivée d’Imec.istart à Liège, les start-up wallonnes vont jouer en Ligue des Champions

À lire aussi

Imec.istart a vu le jour en 2011 dans le giron de l’Imec, centre interuniversitaire flamand de recherche et d’innovation spécialisé en nanoélectronique et technologies numériques. En un peu plus de dix ans, Imec.istart a accompagné et cofinancé plus de 290 start-up technologiques dans divers secteurs. Ensemble, ces start-up, majoritairement flamandes, ont déjà créé plus de 2.800 emplois à temps plein et levé plus de 700 millions d’euros en financement. Grâce à une sélection rigoureuse et un accompagnement sur le long terme (compris entre 12 et 18 mois), Imec. istart atteint des taux de réussite de l’ordre de 85 % !

Dupliquer les "success stories"

En présentant, ce mardi, l’alliance avec Imec.istart, le patron de Noshaq, Gaëtan Servais, s’est évidemment réjoui du choix de Liège et de La Grand Poste. "Cela va nous aider à développer encore plus rapidement l’écosystème tech en région liégeoise et à le rendre plus performant. Nous avons d’excellents chercheurs et de très bons projets en Wallonie. Nous devons absolument dupliquer des "success stories" comme Odoo et I-care ou comme tout ce qui a été réalisé en biotech".

guillement Vu de chez nous, Liège apparaît comme l'écosystème le plus dynamique en Région wallonne.

L’enthousiasme est aussi de mise pour Sven De Cleyn, directeur du programme Imec.istart : "Après les Pays-Bas et l’Italie, nous sommes ravis d’étendre notre présence à la Wallonie et de nous associer à Noshaq, dit-il. Nous sommes impatients de renforcer l’écosystème wallon des jeunes entreprises technologiques et des entreprises à grande échelle grâce à cette collaboration". Et à la question de savoir pourquoi Liège a été choisie, Sven De Cleyn explique que "vu de chez nous, Liège apparaît comme l’écosystème le plus dynamique en Région wallonne. Ce que Noshaq a développé ici y est évidemment pour beaucoup. Mais nous sommes ouverts à d’autres partenaires".

"A game changer"

Le premier appel à candidatures pour rejoindre le programme d’Imec.istart à La Grand Poste a déjà été lancé et se clôturera le 1er juin (via www.imecistart.com). Trois appels seront lancés chaque année. Les critères de sélection privilégiés par Imec.istart ? "C’est avant tout l’équipe : sa complémentarité, son ambition, ses aptitudes, répond Sven De Cleyn. On regarde aussi la problématique adressée et le degré d’innovation".

Le programme offre aux start-up un accompagnement, avec coaching personnalisé et mentorat, et la garantie d’un premier financement en capital compris entre 50.000 et 250.000 euros. "Imec.istart est un vrai 'game changer' pour les start-up, insiste Leen Limbourg, une Néerlandophone qui a rejoint Noshaq, l’an dernier, comme gestionnaire d’investissements. En plus du coaching et du financement, elles ont accès au réseau international et aux investisseurs d’Imec. Ce sont des atouts qui vont renforcer l’écosystème liégeois et wallon."