Flowchase veut améliorer l’anglais oral dans les entreprises grâce à l’IA

"En entreprise, expliquent Zoé Broisson et Robin Guérit, cofondateurs de la start-up Flowchase, 70 % des opérations réalisées en anglais se font oralement : passer un appel téléphonique, participer à une réunion ou une visioconférence, faire une présentation, etc. Cette compétence est essentielle pour le développement professionnel des équipes et la productivité des entreprises."

En 2020, le jeune couple avait lancé, au départ d'une technologie vocale basée sur l'intelligence artificielle (IA), une application mobile destinée aux professeurs d'anglais de l'enseignement supérieur, avec l'objectif d'améliorer la prononciation des étudiants. Aujourd'hui, Flowchase compte déjà 24 partenariats avec des universités et des hautes écoles. "La majorité de ces partenaires se trouvent en France", précise Zoé Broisson, linguiste et CEO de Flowchase, "mais on en a aussi en Belgique, ainsi que des premiers clients au Luxembourg et en Espagne."

Modules spécialisés et personnalisés

Tout en voulant renforcer et étendre leur présence dans l'enseignement supérieur européen, les deux fondateurs de l'EdTech belge viennent de boucler une levée de fonds de 1,5 million d'euros pour accompagner leur entrée sur le marché de la formation professionnelle. "C'est un marché qui nous intéresse depuis un moment et on a déjà des demandes de la part d'entreprises et de centres de langues. Les besoins diffèrent de l'enseignement supérieur. On a donc développé des modules spécifiques à ce marché. Là, on a commencé à prospecter les organismes de formation en France." L'objectif est aussi de proposer des modules d'apprentissage personnalisé en fonction du niveau et du profil de l'utilisateur.

Le tour de table, le deuxième depuis la création de Flowchase, réunit des investisseurs historiques (tels que Philippe Van Ophem, Jean-Louis Migeot, le réseau BeAngels et Wallonie Entreprendre) et de nouveaux investisseurs actifs dans l’EdTech (tels que Déborah Elalouf, CEO et cofondatrice de l’EdTech Tralalère, et vice-présidente d’EdTech France), Olivier Verdin (cofondateur de Wooclap), Sébastien Dellis (business angel), Daniel Verougstraete (cofondateur d’EducIT), Sébastien Dellis, François de Menten et Invest BW.

Intégrer d’autres langues que l’anglais

L’ambition de Flowchase est de poursuivre ses recherches afin de développer une technologie capable de travailler sur d’autres langues que l’anglais. Pour soutenir ses plans de développement ambitieux, la start-up a bénéficié d’aides à la recherche de la Région wallonne. Un projet d’avance récupérable vise notamment à développer l’aspect adaptatif de l’outil avec des algorithmes de recommandation d’exercices intelligents. Un autre projet soutient le financement d’un doctorat industriel en collaboration avec l’UMons afin d’améliorer les performances et l’inclusivité de la reconnaissance vocale de Flowchase.