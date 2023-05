La Belgique signe un contrat-cadre avec le fabricant d'avion Lockheed Martin

Avec ce contrat, les entreprises belges se voient donner le feu vert pour concourir aux marchés de la chaîne de production du F-35, au-delà des mesures déterminées lors de l'acquisition des appareils, explique le cabinet. "Le but est de permettre à l'industrie belge de multiplier les opportunités auprès du constructeur grâce entre autres à des contacts avec les départements appropriés et des accès rendus plus efficaces."