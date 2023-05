Les coopérateurs qui sortent de NewB devront se montrer patients…

"Faible nombre"

"Le nombre de demandes de remboursement au 17 mai était de 775 sur près de 120 000 coopérateurs (0,6 %), en ce compris les demandes dans le cadre des successions des coopérateurs décédés durant ces trois dernières années. Ce très faible nombre est évidemment aligné avec l’expression très majoritaire (plus de 94 %) des votes exprimés lors de la dernière assemblée générale en faveur d’une modification des statuts permettant le partenariat avec vdk banque ainsi qu’avec le nombre de clients transférés dans ce cadre (25 000)", nous commente Bernard Bayot, le président de New B.

Par ailleurs, poursuit-il, "les nouvelles demandes d’adhésion n’ont pu être traitées à ce stade mais pourront l’être prochainement dès la réouverture de la possibilité de souscrire des parts de coopérateur. Je peux vous indiquer à ce sujet que largement plus de 10 000 personnes sont actuellement clients, abonnés à nos newsletters ou signataires d’une lettre de soutien à NewB sans être encore coopérateur".

Parmi les vendeurs, il y a un institutionnel qui représente 0,8 % du capital, précise Bernard Bayot. ll s’agit de finance&invest.brussels, qui avait investi 400 000 euros dans la coopérative. "En effet, nous avons entamé la procédure pour le remboursement de deux parts de catégorie C", nous explique Pierre Hermant, le CEO de l’invest bruxellois. Des coopérateurs qui avaient fait appel à l’avocat Nicolas Vanderstappen pour défendre leurs intérêts ont également fait la demande d’un remboursement.

Sur les modalités pratiques, Bernard Bayot nous explique "qu’il suffit simplement à ceux qui souhaitent démissionner ou réduire leur nombre de parts d’en formuler la demande conformément aux statuts que vous trouverez sur notre site". À des coopérateurs qui posent des questions, NewB précise qu’ils peuvent avoir plus d’infos via ce lien, tout en les dissuadant à vendre leurs parts avec comme argument qu’une "collaboration réussie" avec vdk bank "pourrait accélérer le modèle de rentabilité visé par NewB".

À lire aussi

Valeur de sortie

Point important à savoir : la valeur de sortie est égale à la valeur comptable à la fin de l’exercice au cours duquel la demande est faite, soit le 31 mai pour cet exercice. Cette valeur sera fixée lorsque les comptes auront été approuvés en novembre et, par conséquent, le remboursement se fera par la suite. "C’est fort étonnant qu’on n’ait aucune donnée aujourd’hui qui puisse être communiquée aux coopérateurs. On leur demande donc de prendre une décision sans savoir combien valent leurs parts", commente Me Vanderstappen. "Je suis étonné que la valeur exacte ne soit validée que dans une assemblée prévue en novembre, même si le plus important c’est qu’on est sûr qu’on sera remboursé", estime également Pierre Hermant.

guillement C’est fort étonnant qu’on n’ait aucune donnée aujourd’hui qui puisse être communiquée aux coopérateurs.

La valeur de sortie devrait osciller entre 10 et 15 % de la valeur de départ, compte tenu des pertes accumulées (42 millions à fin 2022) depuis que la coopérative a vu le jour en 2011.