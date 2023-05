Sea Invest, principal acteur économique belge au Sénégal, boucle un nouvel investissement majeur à Dakar

La Princesse Astrid, la ministre des Affaires étrangères Hadja Lahbib (MR), le ministre wallon de l’Économie Willy Borsus (MR) et le secrétaire d’État bruxellois au Commerce extérieur Pascal Smet (Vooruit) ont donc affronté le vent au port de Dakar pour continuer à œuvrer au rapprochement des deux nations.

Près d’un tiers du PIB du Sénégal est généré par l’activité du port autonome de Dakar, où Sea Invest fait figure d’acteur majeur.

Le point central de la mission ce mardi matin ? La visite du terminal pétrolier en rénovation de Sea Invest, une multinationale belge spécialisée dans le transport maritime de vrac sec (charbon, minerais…) et liquide (pétrole, hydrocarbures…).

65 millions d’euros d'investissements

Sea Invest s’est positionné comme un acteur majeur du port de Dakar. Depuis son installation en 2012, l’entreprise a investi environ 65 millions d’euros – dont récemment 26 millions d’euros pour développer des “super-infrastructures” et rénover le terminal pétrolier – et emploie plus de 850 équivalents temps plein (ETP).

L’entreprise se situe donc à un point clé pour l’économie sénégalaise puisque quasiment tous les échanges commerciaux du pays passent par le port autonome de Dakar, le plus important du pays. Près de 30 % du PIB (environ 25,66 milliards d'euros en 2021) sont générés par les activités du port. À titre de comparaison, toute l’activité portuaire du port d’Anvers, qualifié de poumon économique pour le plat pays, représente environ 4,8 % du PIB belge (594 milliards d’euros en 2021).

Sea Invest – dont le quartier général est situé au Luxembourg – a également réussi à établir un partenariat public privé (PPP) avec le port de Dakar et fournit de nombreux services logistiques et de manutention.

Des millions de tonnes en transit

En tout, Sea Invest emploie près 5 500 personnes dans 8 pays, sur 24 sites différents. Le Sénégal se place derrière la Côte d'Ivoire et l’Afrique du Sud en matière de retombées économiques pour l’entreprise, mais près de 10 millions de tonnes de produits transitent par ses terminaux sénégalais, sur les 170 millions que l’entreprise gère chaque année dans le monde. Ce qui représente environ 180 escales par an à ses terminaux, soit un bateau tous les deux jours environ.